Китай готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", съобщава китайската новинарска агенция Синхуа.

Информацията идва на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Агенция Синхуа определи разговора като откровен, задълбочен и конструктивен. / БТА