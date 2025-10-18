IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Китай готов за нови търговски преговори със САЩ

Пекин и Вашингтон се стремят да избегнат ескалация

18.10.2025 | 08:05 ч. 4
Reuters

Reuters

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", съобщава китайската новинарска агенция Синхуа.

Информацията идва на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Свързани статии

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Агенция Синхуа определи разговора като откровен, задълбочен и конструктивен. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Китай САЩ търговски мита Скот Бесент
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem