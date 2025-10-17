Какви са реакциите в Унгария след като стана ясно, че Тръмп и Путин ще се срещнат там?

Унгарският премиер Виктор Орбан вече беше посочил в четвъртък, че страната му е готова да бъде домакин на среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в опит да се сложи край на войната в Украйна.

В интервю за телевизионния новинарски канал Hír TV Орбан заяви, че решението е резултат от последователна тригодишна политика.

„В политиката са необходими много умения, но най-важните в големите дела са постоянството и смирението“, каза той.

Според Орбан „след завръщането на Доналд Тръмп около него се формира глобална мрежа от държавни лидери, търсещи мирни решения във всички въоръжени конфликти. Тези хора се събират около американския президент заради неговата сила и способности. Унгария също е част от тази мрежа.“

Министърът на външните работи Петер Сиярто заяви в публикация във Facebook, че „от началото на войната в Украйна Унгария последователно отстоява каузата за мир. Ясно е, че тази война не може да бъде решена на бойното поле; мир може да бъде постигнат само чрез преговори.“

„Следователно е добра новина, че Доналд Тръмп и Владимир Путин са в постоянен контакт и още по-добра новина, че скоро ще се срещнат лично. Унгария, като остров на мира, е готова да бъде домакин на срещата на върха, осигурявайки всички условия президентите да проведат успешни дискусии, за да може мирът да се върне в Европа. Късно снощи разговарях по телефона както с Кристофър Ландау, заместник-държавния секретар на САЩ, така и със Сергей Лавров, руския външен министър, и започнахме подготовка за срещата на върха.“

Главният лидер на опозицията в Унгария, Петер Мадяр, заяви, че преди седмици е предложил Будапеща да бъде място за глобални преговори, на което лидерът на парламентарната група на управляващата партия, Мате Кочиш, отговори:

„Слушай, Петер Мадяр! Напълно ли си полудял? Наистина ли мислиш, че заради теб американският и руският президент идват в Будапеща? Ти наистина си жалък глупак!“

Ищван Сент-Ивани, бивш държавен секретар по външните работи и евродепутат, каза пред Euronews, че „показателно е, че в рамките на една седмица първо президентът Путин, а след това и Тръмп, горещо похвалиха Виктор Орбан и двамата смятат за важно той да спечели изборите догодина. Така че не е изненадващо, че се срещат тук, в Будапеща.“

Според политика големият въпрос на срещата е дали „Украйна ще бъде хвърлена под автобуса“ или Будапеща може да бъде мястото за справедливо споразумение.

Международният адвокат Тамаш Латман посочи, че Унгария технически все още е обвързана от статута на Международния наказателен съд (МНС) за още две седмици и следователно трябва да се съобрази със заповедта за арест, издадена срещу Владимир Путин.

Унгарският парламент одобри законопроект през май, който ще даде тласък на едногодишното оттегляне на страната от МНС.

Гласуването формализира процес, започнат в началото на април от Орбан, който обяви, че страната му ще напусне международния съд, тъй като се предполага, че се е отклонила от първоначалната му цел и се е превърнала в „политически орган“.

Този въпрос е възниквал и преди, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху посети Будапеща през април.

Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант, твърдейки, че те са отговорни за извършването на „военното престъпление гладуване като метод на водене на война; и престъпленията срещу човечеството на убийство, преследване и други нечовешки действия“.

Унгария отказа да арестува Нетаняху, заявявайки, че вече е обявила намерението си да се оттегли от Римския статут.

Но перспективата за среща между Тръмп и Путин в Унгария беше посрещната със скептицизъм в някои среди.

„Дългоочакваната двустранна среща на върха в Аляска не даде резултати. Няма доказателства за сериозна подготовка на експертно ниво за срещата в Будапеща. Путин няколко пъти ясно заяви, че успехът на Виктор Орбан на изборите през април 2026 г. е стратегически интерес за Русия“, каза Стефано Ботони, унгарско-италиански историк, живеещ в Будапеща. „Тръмп също така ясно заяви, че е лично ангажиран с изборния успех на Виктор Орбан. Тук не са заложени интересите на Америка, трансатлантическия сектор и ЕС.“

Унгарският ежедневник Világgazdaság (VG) съобщи, че цените на петрола са паднали допълнително, след като Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Путин в Унгария, за да обсъдят възможностите за прекратяване на войната в Украйна.