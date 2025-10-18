24-годишна жена загина при катастрофа в Петричко

24-годишна пътничка в автомобил е загинала при катастрофа на пътя между петричките села Михнево и Кърналово. Около 18.55 часа днес лекият автомобил, в който е пътувала младата жена, е самокатастрофирал, като е излязъл извън платното за движение и се е обърнал по таван.
Водачът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ-Петрич за извършване на медицински преглед.
Към момента няма данни те да са сериозно пострадали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград./ БНТТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.