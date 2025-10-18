„Лудогорец” с втора домакинска издънка в родната Първа лига

„Лудогорец” направи втора домакинска издънка от началото на сезона в родната Първа лига. Разградчани стигнаха само до 1:1 в мача срещу Спартак Варна на собствения си стадион „Хювефарма Арена“. Така родният хегемон не успя да се доближи максимално до лидера „Левски”, пише gol.bg.

Шанде изненадващо изведе варненските „соколи“ напред в резултата в 27-ата минута. Петър Станич реализира в 50-ата и спаси точката за родния хегемон, който в крайна сметка регистрира пето равенство от старта на кампанията. Хората на Руи Мота все пак остават единственият отбор без загуба в шампионата.

Така Лудогорец събра актив от 23 точки и дели втората позиция във временното класиране с ЦСКА 1948, изоставайки с 3 точки от лидера Левски. Спартак Варна е на 7-ото място с 13 пункта. Любопитното е, че „соколите“ за първи път в своята история не загубиха от Лудогорец .

Спартак (Варна) откри резултата срещу Лудогорец още при първата си възможност в мача. Бразилецът Шанде получи удобна топка и имаше време да си я нагласи за стрелба, като вкара в близкия ъгъл на вратата на Пендрик Бонман. "Орлите" се опитаха да натиснат, но така и не стигнаха до чисти положения преди почивката.

Още на полувреме треньорът на Лудогорец Руи Мота направи три смени, кат опусна в игра Ивайло Чочев, Станислав Иванов и Елик Биле. Това веднага даде резултата, като още в 50-ата минута при атака, започната от Станислав Иванов и преминала през Ивайло Чочев, топката стигна до Петър Станич, който между трима в наказателното поле стреля в десния ъгъл на вратата на Максим Ковальов и изравни - 1:1.

В 69-ата минута Ерик Биле се озова в чиста позиция, но ударът му с глава срещна напречната греда. Чочев се ядоса в тази ситуация, защото бе зад него и можеше по-лесно да прати топката в мрежата.

В добавеното време Ивайло Чочев имаше хубава възможност да направи пълен обрат за "орлите", но не успя да вкара и двата тима разделиха точките.