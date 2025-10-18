IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Декларираната стабилност на управлението се пропука пред очите ни

Подобно очакване е много далече от реалностите

18.10.2025 | 21:06 ч. 8

Декларираната стабилност на управлението се пропука пред очите ни. Това заяви в предаването "Опорни хора" бившият вицепремиер и бивш председател на НС Георги Пирински. Той коментира политическата обстановка в страната след призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски официално да стане четвъртата формация в управляващата коалиция.

"ДПС - Ново начало" не е някаква група парламентаристи. Това е мрежа, която е проникнала във всички сфери на държавния, обществения, икономическия живот. Там се прилага агресивното, арогантно рейдърство повсеместно и сме свидетели на необясними иначе прехвърляния от една партия в друга, от една позиция в обратната, със стремежа да се снимаме с еди-кой си под герба", подчерта Пирински пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова защо БСП стои във властта, ако си дава сметка, че губи от това той отговори:

"Очевидно надеждата е, че в крайна сметка участието в едни или други институции, възможността да се изявява като един или друг представител на партията във властта ще печели някакъв вид, ако не подкрепа, то поне очакване, че може нещо да се направи. Подобно очакване е много далече от реалностите".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Георги Пирински избори ДПС-Ново начало парламент
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem