Декларираната стабилност на управлението се пропука пред очите ни. Това заяви в предаването "Опорни хора" бившият вицепремиер и бивш председател на НС Георги Пирински. Той коментира политическата обстановка в страната след призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски официално да стане четвъртата формация в управляващата коалиция.

"ДПС - Ново начало" не е някаква група парламентаристи. Това е мрежа, която е проникнала във всички сфери на държавния, обществения, икономическия живот. Там се прилага агресивното, арогантно рейдърство повсеместно и сме свидетели на необясними иначе прехвърляния от една партия в друга, от една позиция в обратната, със стремежа да се снимаме с еди-кой си под герба", подчерта Пирински пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова защо БСП стои във властта, ако си дава сметка, че губи от това той отговори:

"Очевидно надеждата е, че в крайна сметка участието в едни или други институции, възможността да се изявява като един или друг представител на партията във властта ще печели някакъв вид, ако не подкрепа, то поне очакване, че може нещо да се направи. Подобно очакване е много далече от реалностите".