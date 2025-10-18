Скандалът “Епстийн” разтърси и монархията: Принц Андрю се отказа от титлите си

Принц Андрю се е съгласил да се откаже от използването на титлата херцог на Йорк, се казва в изявление, разпространено от Бъкингамския дворец.

Той също така ще се откаже от използването на отличията си като Рицар на Голям кръст на Кралския викториански орден (GCVO) и Кралски рицар-компаньон на Най-благородния орден на жартиерата, което означава, че единствената му останала титла ще бъде тази на принц, която не може да бъде отнета, тъй като е роден от майка кралица.

"В разговор с краля и моето непосредствено и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство. Реших, както винаги съм правил, да поставя дълга си към семейството и страната си на първо място. Поддържам решението си отпреди пет години да се оттегля от обществения живот.

Със съгласието на Негово Величество, смятаме, че сега трябва да направя още една крачка. Следователно вече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били дадени. Както казах по-рано, категорично отричам обвиненията срещу мен", се казва още в изявлението, цитирано от The Guardian.

Технически Андрю ще запази херцогството, което може да бъде отнето само с акт на парламента, но той няма да го използва. Титлата всъщност остава съществуваща, но неактивна, подобно на почетното звание Негово Кралско Височество (Н.К.В.).

Разбира се, че решението е взето в тясно сътрудничество с брат му, крал Чарлз и в знак на признание за факта, че личните му проблеми продължават да бъдат нежелано разсейване от работата на по-широкото кралско семейство.

Разбира се, че кралят е доволен от резултата. Принцът на Уелс също е бил консултиран, заедно с други членове на семейството.

Бившата съпруга на Андрю, Сара, херцогиня на Йорк, също няма да използва титлата си и ще бъде известна просто като Сара Фъргюсън. Титлите на двете им дъщери, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, ще останат незасегнати.

Споразумението е постигнато след срещи на високо ниво в Бъкингамския дворец, тъй като се твърди, че помощниците най-накрая са достигнали "преломна точка“.

Разбира се, че в кралското домакинство има "загриженост и тревожност“ относно непрекъснатите заглавия, които създават сериозен риск за репутацията на монархията.

Твърденията срещу Андрю се отнасят до връзката му с покойния сексуален престъпник срещу деца Джефри Епстийн и последните подробности за връзката му с видна фигура, замесена в случая с китайския шпионаж.

The Guardian дори публикува откъси от посмъртните мемоари на обвинителката на Андрю Вирджиния Дуфре, която се самоуби през април на 41-годишна възраст. В книгата тя твърди, че принцът "е вярвал, че сексът с мен е негово рождено право“. Андрю винаги е отричал твърденията, че е правил секс с Дуфре, когато тя е била на 17 години, и е уредил гражданско дело с нея за предполагаемите 12 милиона паунда без признаване на отговорност.

В книгата си, която ще бъде публикувана във вторник, Дуфре описва срещи с Андрю. В един пасаж тя разказва какво се е случило в Лондон една вечер.

"Обратно в къщата, [Гислейн] Максуел и Епстийн си казаха лека нощ и се качиха горе, сигнализирайки, че е време да се погрижа за принца. През годините след това много мислих за това как се държеше. Той беше достатъчно приятелски настроен, но все пак развълнуван - сякаш вярваше, че сексът с мен е негово рождено право.

"Изглеждаше, че бърза да прави секс. След това каза благодаря с отсечения си британски акцент.“ В моите спомени, цялото нещо продължи по-малко от половин час.

"На следващата сутрин Максуел ми каза: „Справи се добре. Принцът се забавляваше". Епстийн щеше да ми даде 15 000 долара за обслужването на човека, когото таблоидите наричаха "Ранди Анди“.

Късно в петък семейството на Дуфре заяви, че решението относно титлите на Андрю е "реабилитация за Вирджиния“.

Съобщава се също, че Андрю е провел срещи през 2018 и 2019 г. с Цай Ци, член на управляващото политбюро на Китай. Цай е бил заподозрян, че е получател на чувствителна информация, за която се твърди, че е предадена на Китай от двама британски граждани, обвинени в шпионаж за Пекин.

Делото срещу Кристофър Бери и Кристофър Кеш наскоро беше прекратено от CPS и двамата отрекоха да са извършили неправомерни действия.

Андрю вече е лишен от военните титли и благотворителни организации. Също така на принца му е забранено да използва почетното "Кралско Височество".