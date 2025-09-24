Статуя на Тръмп и Епстийн, държащи се за ръце, се появи във Вашингтон

Статуя на президента на САЩ Доналд Тръмп и покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, държащи се за ръце, се появи в Националния мол във Вашингтон. Вдигащата се статуя, озаглавена “Най-добри приятели завинаги“, ще остане в района на Националния мол до неделя вечерта с разрешение, издадено от Националната паркова служба.

“Честваме дълготрайната връзка между президента Доналд Дж. Тръмп и неговия “най-близък приятел“ Джефри Епстийн“, пише на плакет в долната част на инсталацията.

Създателят на статуята е остана анонимен, но произведението на изкуството е последната от поредица анонимни инсталации, които критикуват президента на САЩ във Вашингтон, включително статуя, озаглавена “Одобрен от диктатора“, изобразяваща златен палец нагоре, смачкващ короната на Статуята на свободата.

В отговор на статуята, говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън заяви, че “либералите са свободни да пилеят парите си както намерят за добре“.

“Не е новина, че Епстийн е познавал Доналд Тръмп, защото президентът го изгони от клуба си, защото е бил извратен човек“, добавя говорителят.

Президентът на САЩ заяви наскоро, че е прекъснал връзките си с опозорения финансист, защото е „откраднал“ млади жени – включително Вирджиния Джуфре, която беше сред най-известните обвинители на Епщайн в трафик на хора с цел сексуална експлоатация – които работеха за спа центъра в неговия курорт Мар-а-Лаго.

По-рано този месец демократите от Комисията по надзор на Камарата на представителите публикуваха писмо със сексуален подтекст до Епщайн, за което се твърди, че е подписано от Тръмп.

Писмото беше включено като част от албум за 50-ия рожден ден, съставен през 2003 г. за Епстийн. Тръмп заяви, че не е написал писмото, нито е създал рисунката на женско тяло, която обгражда текста.

Администрацията на Тръмп продължава да се сблъсква с нарастващи призиви да разкрие повече информация за разследването на правителството за трафик на хора с цел сексуална експлоатация срещу Епстийн, но досега отказва да го направи.

По-рано този месец, преди второто държавно посещение на Тръмп във Великобритания, протестиращи поставиха фалшиви стоки с изображение на президента на САЩ и Епстийн в магазина за подаръци в замъка Уиндзор, припомня The Guardian.