FT: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

08.12.2025 | 21:26 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Очаква се бившият министър на отбраната на България Николай Младенов да оглави изпълнителният комитет, който се предвижда да бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа.

Това заявиха двама души, запознати с подготовката, съобщава "Файненшъл таймс".

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“, отбелязва БГНЕС.

Източници твърдят, че бившият британски премиер Тони Блеър е отпаднал от разглеждане за участие в "Съвета за мир", предложен от Доналд Тръмп, след възражения от няколко арабски и мюсюлмански държави.

