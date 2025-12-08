Как руската инвазия в Украйна изведе украинската култура в световен мащаб

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. даде началото на нещо повече от военен конфликт; то постави на преден план богатата и жизнена култура на Украйна.

В галерии, фестивали и театри от Киев до Лондон, от Париж до Ню Йорк, украинските художници си връщат своите наративи – утвърждавайки мястото на страната си в света не като жертва на историята, а като сила, която я оформя.

В Ню Йорк – място, където хора от цял ​​свят търсят място и глас – това творческо обновление е в пълна сила. Тази есен градът беше изпълнен с украински представления, изложби и филмови прожекции. През ноември Metrograph – висококласно арт кино в Ню Йорк – беше домакин на поредицата „Душа и почва: Украинско поетично кино“, представяйки авангардни шедьоври на украински режисьори от 60-те и 70-те години на миналия век – класики, създадени с неограничен, експериментален подход и устойчивия украински дух, пише Forbes.

През октомври, фокусираната върху Украйна организация с нестопанска цел Razom организира третия годишен фестивал на украинската култура. Събитието беше домакин на повече от 30 сложни ежедневни събития на места като Нюйоркската обществена библиотека, кината Quad и Regal, театър „Латеа“, клуба по поезия „Бауъри“ и Центъра за художествена литература. Освен изкуства и култура, програмата включваше гост-лектори, дискусии и интерактивни преживявания, преоформяйки културния образ на Украйна, като показваше нейното място в смесицата от художествено изразяване в Голямата ябълка.

Културен ренесанс.

Тази година пиесата „Касандра“ – украинска класика, написана от модернистичната драматургия и поетеса Леся Украинка през 1908 г. – дебютира в театър „Латеа“ в Долен Ийст Сайд. Режисирана от Артемис Уилок, историята се развива в края на Троянската война и проследява пророчицата Касандра, чиито точни предсказания никой не вярва. „Това, което ме привлича в Касандра, е колко болезнено позната е нейната изолация“, обясни Уилок. „Украинка ни показва цената на познаването на истината, когато никой няма да се изправи срещу нея.“

Силата на украинското литературно движение беше доказана от огромния брой автори, представени на Украинския културен фестивал в Ню Йорк през октомври. Писатели като Оксана Луцишина, Оля Херкулес, Володимир Рафеенко, Наталия Шпилова-Саид и Даря Цимбалюк присъстваха, заедно със своите книги – достъпни на английски и украински – както и четене на поезия „Поетът като свидетел“ в националната библиотека за поезия „Къщата на поета“ в Долен Манхатън, засягайки теми от миграция и феминизъм до околна среда и културно оцеляване.

На фестивала Мария Рева, украинско-канадската авторка, прочете откъси от романа си „Endling“, предлагайки поглед към украинския живот по време на всеобхватната война на Русия от неочакван ъгъл. Романът, по думите на самата авторка, изследва „рядко срещан охлюв в Украйна и също толкова озадачаващия свят на съвременните срещи“.

Процесът обаче е далеч по-сложен от простото излагане на украински художници и автори. Фокусирането върху украинската история и култура служи и за елиминиране на руските културни митове и преоценка на дълбоко вкоренени империалистически наративи на Запад. С век използване на руската култура като инструмент за пропаганда и влияние и с продължаващото инвестиране на милиони долари в разпространението на руската версия на реалността днес, задачата е трудна, но се движи напред с пълна скорост.

Към края на 2025 г. извън страната живеят 5,7 милиона бежанци от Украйна. Институтът за миграционна политика оценява общия брой на новопристигналите украинци и съществуващата украинска диаспора в Съединените щати на 1,1 милиона. Сред тях приблизително 175 000 украинци са влезли в САЩ чрез програмата „Обединени за Украйна“, в допълнение към хиляди допълнителни търсещи убежище, с което общият брой на украинските бежанци, дошли в САЩ от началото на пълномащабното нахлуване на Русия, достига приблизително 260 000. Преди 2022 г. украинско-американското население на Ню Йорк се е оценявало на 150 000.

Принудени от трагичния обрат на историята отвъд границите на Украйна – не за първи път, между другото – украинците ускориха процеса на създаване на нов наратив за Украйна, отдавна зараждащ се, свободен от руска пропаганда и присвояване.

В Ню Йорк украинските артистични и културни центрове се преоткриват,

отговаряйки на призивите на времето. Дворецът Флетчър-Синклер, забележително имение от 19-ти век близо до Централния парк на града и Метрополитън музея на изкуствата, отдавна е дом на Украинския институт на Америка (UIA). Основан през 1948 г., днес Институтът е домакин на около 60 събития годишно - два пъти повече в сравнение с годините преди жестоката пълномащабна инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Между посещенията на висши дипломати и политици, включително украинския президент и първа дама Володимир и Олена Зеленски, и дискусиите на ООН по теми, свързани с Украйна, и културни събития, календарът на UIA е пълен през цялата година. Президентът на UIA Кати Наливайко и изпълнителният директор Лидия Зайнингер получиха едно от най-високите държавни отличия на Украйна, с което се признават жените за техния принос.

С унищожаването на училища в Украйна от Русия и масовите убийства и отвличания на украински деца, много семейства търсят безопасност отвъд океана в Ню Йорк. В Ню Йорк сега има стотици деца от съвременна Украйна. Те посещават украински съботни училища и се присъединяват към младежки организации и скаутски групи, като Пласт и SYM, в рамките на новите си общности. Това обединение на родените в Америка украинци и новите бежанци беше отразено във фотоизложба на Игор DIA/spora по време на украинския културен фестивал в Ню Йорк.