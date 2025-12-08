IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турската авиокомпания "Пегасус" купи най-големия чешки авиопревозвач "Смартуингс"

Ще придобие и холдинговата компания "Чешки авиолинии"

08.12.2025 | 21:08 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турската нискотарифна авиокомпания „Пегасус“ (Pegasus) съобщи днес, че е подписала споразумение за придобиването на най-големия чешки авиопревозвач „Смартуингс“ (Smartwings) заедно с холдинговата му компания „Чешки авиолинии“, предаде Асошиейтед прес.

Според съобщението холдинговата и дъщерната компания ще бъдат придобити от „Праг сити еър“  (Prague City Air) за 154 милиона евро. Процесът на прехвърляне на собствеността трябва да бъде завършен в рамките на 12 месеца, каза говорителката на „Смартуингс“ Владимира Дуфкова.

В момента „Смартуингс“ извършва редовни, чартърни и частни полети до около 80 дестинации с почти 50 самолета. Авиокомпанията беше в преговори да бъде купена от полския национален авиопревозвач ЛОТ (LOT), но тази сделка пропадна през уикенда, след като „Пегасус“ подаде конкурента оферта.

"Пегасус" е турска нискотарифна авиокомпания, основана през 1990 г., която има полети до 153 летища в 54 страни.

Доскорошният чешки национален авиопревозвач "Чешки авиолинии" прекрати собствените си полети през 2024 г. и ги прехвърли на дъщерната си "Смартуингс". (БТА)

Това се случи Dnes

Тагове:

авиокомпания чешки авиопревозвач Пегасус Смартуингс
