IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Нетаняху нареди "твърд удар" по цели на Хамас в Газа

Премиерът на Израел обвини организацията в нарушаване на примирието

19.10.2025 | 17:02 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на силите за сигурност да предприемат „твърди действия“ срещу бойни позиции в Ивицата Газа, обвинявайки „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщава БГНЕС.

"След нарушението на примирието от страна на „Хамас“, премиерът Нетаняху проведе консултации с министъра на отбраната и висши представители на службите за сигурност и нареди да бъдат нанесени силни удари по терористични цели в Ивицата Газа", се казва в изявление на неговия офис. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хамас Израел Бенямин Нетаняху
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem