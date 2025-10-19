Украйна потвърди: Атакувала е с дронове голям руски завод за природен газ

Украински дронове поразиха тази нощ голям завод за преработка на газ в Оренбургска област, в Южна Русия, предизвиквайки пожар, съобщиха губернаторът на областта Евгений Солнцев и украинската армия, цитирани от Асошиейтед прес.

Оренбургският газопреработвателен завод, управляван от държавния газов гигант "Газпром" и разположен в едноименната област близо до границата с Казахстан, е част от производствен и преработвателен комплекс, който е едно от най-големите съоръжения от този вид в света, с годишен капацитет от 45 млрд. кубически метра газ.

Според губернатора Солнцев, ударите с дронове са подпалили цех в завода и са повредили част от него. Солнцев добави, че няма жертви.

Генералният щаб на Украйна посочи в изявление, че в завода в Оренбургска област е избухнал "голям пожар" и че една от неговите газопреработвателни и пречиствателни инсталации е повредена.

В същото изявление се твърди, че отделен удар с дронове е поразил руската рафинерия в Новокуйбишевск, в съседната на Оренбургска област – Самарска област, предизвиквайки пожар и повреждайки основните ѝ преработвателни съоръжения.

Съоръжението в Новокуйбишевск, експлоатирано от руския газов гигант "Роснефт", има годишен капацитет от 4,9 млн. тона петрол и произвежда над 20 вида петролни продукти. Руските власти засега не потвърждават официално твърденията на Украйна и не коментират съобщенията за щети. (БТА)