IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Росен Желязков апелира: Нека протестите да бъдат мирни

Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва, заяви премиерът

10.12.2025 | 15:26 ч. 162
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви, основателни или не, трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.

Свързани статии

Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички – както на протестиращите, така и на полицаите и на всяка друга група, независимо от политическите различия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков протестите мирни права
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem