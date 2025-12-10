Първи британски войник загина в Украйна - и Русия може да се възползва от това

Първият действащ военнослужещ от британските въоръжени сили е убит в Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си война. Той почина във вторник след „трагичен инцидент“, докато наблюдаваше как украинските военни тестват ново оръжие далеч от фронтовата линия, съобщи Министерството на отбраната (МО).

The Sun съобщи, че военнослужещият е бил в Специалните сили. Говорител на МО не потвърди, нито отрече твърдението, а рангът и службата на лицето все още не са разкрити.

Премиерът сър Киър Стармър и министърът на отбраната Джон Хийли отдадоха почит на него.

Хийли каза, че е „съкрушен от смъртта на британски военнослужещ в Украйна.

„Мислите ми са със семейството, приятелите и колегите им, докато скърбят за любим човек. Сърцата ни са с тях.“

Обединеното кралство вече е признавало присъствието на малък брой военнослужещи в Украйна, които помагат на украинските военни, както и осигуряват сигурността на британския посланик и други дипломати в посолството в Киев, пише Sky News.

Десетки бивши британски войници, както и чуждестранни бойци от много други страни, пътуват до Украйна,

за да се бият за украинските въоръжени сили, откакто Русия започна пълномащабната си война преди почти четири години.

„С дълбоко съжаление трябва да обявим, че военнослужещ от въоръжените сили на Обединеното кралство е починал в Украйна във вторник, 9 декември“, се казва в изявление на Министерството на отбраната.

Смъртта хвърля рядка светлина върху малко обсъжданата работа на британските военни в страната.

Много малко се говори за мисията на фона на опасенията, че Русия може да използва дискретното британско присъствие, за да твърди, че действащи британски войници активно се бият срещу руските войски.

Първата потвърдена смърт на действащ член на британските въоръжени сили потвърждава значителните рискове, които те поемат.

Но Кремъл вероятно ще се възползва от трагедията, за да разшири твърденията за сили на НАТО, които вече са разположени в Украйна и се бият директно срещу Русия.