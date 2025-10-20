Великобритания изгражда мрежа с ИИ за проследяване на руски подводници

Обединеното кралство работи по обширна мрежа за борба с подводници, която има за цел да обхване големи части от северната част на Атлантическия океан и Северно море и да помогне за издирването на руски подводници.

Кралският флот се стреми да комбинира традиционните методи за борба с подводници, включително бойни кораби и самолети, с иновативни методи, като безпилотни системи и специализирани сензори, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

На 15 октомври британските военни обявиха търг за безпилотни и базирани на данни системи, предназначени за борба с подводници. Търгът е първата стъпка към плана на Лондон за създаване на обширна мрежа за борба с подводници в северната част на Атлантическия океан и Северно море. Британските военни се стремят да използват силата на изкуствения интелект, за да ускорят откриването и насочването, правейки района непроницаем за руските подводници.

Лондон е особено заинтересован да блокира ключовата пролука GIUK (Гренландия-Исландия-Обединеното кралство), която позволява на корабите да влизат в Атлантическия океан от север.

В допълнение към безпилотните надводни и подводни системи и сензори , Кралският флот ще разположи в региона фрегати тип 26 за борба с подводници, които да извършват патрули.

Руският военноморски флот притежава мощен и голям подводен флот с приблизително 64 подводници, включително подводници със стратегически балистични ракети, ядрени атакуващи подводници и конвенционални дизелово-електрически атакуващи подводници.

Противолодъчната мрежа е част от по-голямата операция „Атлантически бастион“ на Кралския флот.

Обявена за първи път през юни като част от Стратегическия преглед на отбраната на Обединеното кралство , операция „Атлантически бастион“ има за цел да осигури сигурността на Северния Атлантик и Северно море за Обединеното кралство и НАТО. Нарастващите възможности на модернизирания руски подводен флот подтикнаха Кралския флот да замисли операция „Атлантически бастион“.

„Atlantic Bastion използва всеобхватна и многопластова сензорна мрежа – работеща върху, над и под водата – за да създаде интегриран, многодоменен подход, реализиран в сътрудничество с Кралските военновъздушни сили (RAF), Стратегическото командване, Хидрографската служба на Обединеното кралство, НАТО и търговски партньори“, обясни британското министерство на отбраната.

Това не би бил първият път, в който Кралският военноморски флот се опитва да попречи на противниковия флот да действа свободно в северната част на Атлантическия океан и Северно море.

Свързани статии Рюте се подигра на руската подводница „Новоросийск“: Куцука към дома

Всъщност операция „Атлантически бастион“ наподобява усилията на Кралския флот да сдържи германския флот по време на Първата и Втората световна война. По това време Обединеното кралство притежаваше най-модерните и най-големи военноморски сили в света. В много отношения Британия все още владееше вълните. Въпреки това, по време на двете световни войни Германия притежаваше високоспособен военноморски флот, макар и не достатъчно голям, за да се противопостави директно на Кралския флот. За да предотврати атаките на германския флот върху търговски кораби, кораби за снабдяване и транспорт на войски, Кралският флот започна мащабна блокада на Германия. Кралският флот проведе широка блокада от Шотландия до Норвегия и от Шотландия до Исландия и Гренландия. Въпреки че блокадата до голяма степен сдържаше германските военни кораби, тя не беше толкова ефективна срещу подводници.

Сега, под прикритието на операция „Атлантически бастион“, Кралският флот се стреми да създаде „блокада“ срещу руския флот и да гарантира, че нито една подводница няма да премине през нея.