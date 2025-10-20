Орбан: Предстоящата среща между Путин и Тръмп е жизненоважна за Унгария

"Предстоящата среща на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща има дълбоко екзистенциално значение за Унгария, тъй като тя потенциално би могла да сложи край на продължаващия конфликт в Украйна, проблем, който сериозно засегна икономическото развитие на Унгария", заяви унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от ТАСС.

"През първите три години от руско-украинския конфликт Унгария е понесла загуби в размер на общо 9,1 трилиона форинта (около 23,4 милиарда евро). Това се равнява на повече от 2 милиона форинта (приблизително 5000 евро) загубени на семейство“, съобщи още унгарският премиер.

"Цените на енергията и газа скочиха, инфлацията достигна рекордни нива, санкциите ни навредиха, търговията спадна, лихвените проценти се повишиха и финансирането на страната стана по-скъпо. Ако можем да сложим край на войната, тези тежести ще облекчат. Унгарската икономика най-накрая ще си отдъхне, връщайки се към моделите на растеж отпреди войната. Всички ще печелят повече и дори цените на хляба биха могли да паднат", добави Орбан.

Премиерът подчерта значението на срещата на върха за оцеляването на Унгария: "Успехът на мирните преговори в Будапеща е жизненоважен за самото съществуване на Унгария, трябва да направим всичко възможно, за да постигнем тази цел".

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата лидери са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че Москва и Вашингтон "без забавяне“ ще започнат подготовка за нова среща на върха между Путин и Тръмп, която евентуално ще се проведе в унгарската столица. В отговор Орбан нареди сформирането на организационен комитет за улесняване на срещата на върха, заявявайки, че подготовката "е започнала в четвъртък вечерта“.