Лувърът отвори врати дни след след дръзкия обир

Лувърът отвори отново врати в сряда три дни след шокиращия обир, принудил музея да затвори врати за посетители. Директорът на Лувъра Лоранс де Кар ще бъде разпитан от културна комисия към френския Сенат по-късно днес на фона на въпроси относно мерките за сигурност в най-посещавания музей в света, съобщава AFP.

Макар музеят да отвори в 9 часа сутринта, в обикновеното си време за начало на пускане на посетителите, галерията "Аполо“, където се случи кражбата, засега остава затворена, съобщи телевизионният канал "Франс Инфо“, позовавайки се на музея.

Обирът беше в неделя и отне на крадците само седем минути. Откраднатите кралски бижута са на стойност на 88 милиона евро. Заради зрелищният обир, бяха повдигнати належащи въпроси относно пропуските в сигурността на музея, допълва Ройтерс.

Посетителите се наредиха на опашка, за да влязат през стъклената пирамида на Лувъра за първи път от неделя, когато нападатели с качулки проникнаха през прозореца на втория етаж, използвайки откраднат товарен асансьор, преди да избягат с бижута от кралската колекция.