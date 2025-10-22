Районът на Днипро е смъртоносна зона за Русия

В отчаян опит да се освободят, група руски войници се натъпкват в малка лодка и отплават от блатист остров в делтата на Днепър. Прикрити с импровизиран камуфлаж от тръстика и кал, те се крият във водата, надявайки се, че тесните канали ще скрият бягството им обратно към руската окупирана територия. Но високо над тях украинските войски наблюдават всяко тяхно движение.

Скоро бръмченето на самоубийствен дрон пронизва мъглата. Той се спуска върху лодката. И след това експлодира.

Тази мимолетна, брутална среща улавя реалността на живота – и смъртта – на река Днепър, където според съобщения стотици руски войници са блокирани и гладуват на верига от острови южно от Херсон.

„Районът е смъртоносна зона за Русия“, каза полковник Олександър Завтонов от 30-та морска пехота на Украйна пред The Telegraph. „Няма къде да се скрият.“

Островите се намират в обширната делта на Днепър, лабиринт от покрити с тръстика блата и тесни водни пътища, които образуват естествен буфер южно от Херсон.

Откакто украинските сили освободиха южния град през ноември 2022 г., реката се превърна в де факто фронтова линия.

Десният й бряг се държи от Украйна, а ниският, податлив на наводнения ляв бряг е окупиран от руски войници.

Постоянните полети на дронове, артилерийски сблъсъци и нощни нападения превърнаха района в едно от най-опасните бойни полета на войната, където напредъкът се измерва в метри, а оцеляването често зависи от скриването и подходящия момент.

Украинското разузнаване предполага, че от януари тази година в делтата са загинали 5100 руснаци, като има съобщения за войници, умрели от глад поради липса на провизии.

„Затворниците, които нашите бойци наскоро плениха на островите, разказаха, че не могат да им доставят храна и питейна вода и че трябва да пият вода от реката“, каза полковник Завтонов.

Кадри от делтата на Днепър улавят призрачна сцена на малки надуваеми лодки и импровизирани плавателни съдове, които се опитват да избягат от силно блатистите райони, а войниците се прикриват в растителността, докато се борят да избягат.

В много случаи те биват елиминирани от постоянно наблюдаващите украински дронове.

„Настъпленията на врага се извършват от малки групи, които се опитват да се прикрият – тактика, която не се наблюдаваше в началото на войната“, обясни Оксана Кузан, ръководител на аналитичния отдел в Украинския център за сигурност и сътрудничество. „Руските военни части, останали на островите в делтата на Днепър, са изправени пред сериозни проблеми с храна, амуниции и ротации.“

На тактическо ниво островите предлагат на малките екипи възможност да събират разузнавателна информация или да установят радио мрежи, които увеличават оперативния обхват на безпилотните летателни апарати.

Компактни, добре скрити части могат да използват островите за разузнавателни мисии или за напреднали наблюдателни постове.

Контролът над водите дава на войниците влияние върху преминаването на реки, движението на малки лодки и потенциалните маршрути за презареждане на врага.

Но островите са ниски и заобиколени от открити води, което прави войските видими и лесни за набелязване от въздуха или от другата страна на реката.

„Това е голяма водна площ; на самите острови няма къде да се скриеш, а теренът е предимно блатист и единиците, които преминават през тях, са твърде уязвими“, каза полковник Завтонов.

Островите са ниски и заобиколени от открити води, което прави войските видими и лесни за атака.

Има съобщения, че руските войници са били принудени да купуват мотори и лодки от собствения си джоб, за да се опитат да напреднат.

Джон Харди, заместник-директор на програмата за Русия на Фондацията за защита на демокрациите, заяви пред The Telegraph, че тези условия правят снабдяването и ротацията на войските в района изключително трудно предизвикателство за Русия.

Известно е, че някои подразделения от 98-а въздушнодесантна дивизия, прехвърлени от посока Краматорск, действат на островите.

Съобщава се, че руски морски пехотинци от 61-ва самостоятелна бригада също са дебаркирали на островите през април и са били умишлено задържани на позициите си в продължение на няколко месеца.

На 15 октомври руснаците се опитаха да дебаркират войските си, за да сменят силите, разположени на островите Крухлуй, Малий, Билогрудий и Олексиевски, да организират логистична подкрепа и да установят наблюдателни постове, според разузнавателната информация.

Но опитът беше катастрофален.

„Украинските защитници държат позициите, които са заели; не са допуснати загуби или пробиви“, заяви полковник Завтонов.

Руснаците бяха възложили надеждите си на бурното време – дъжд, гъста мъгла и силни ветрове, които заслепяват дроновете и от двете страни – за да пробият украинските линии.

„Врагът се опитва да действа с малки групи пехота, разчитайки на ефекта на изненадата. Това се улеснява от дъжда, мъглата и силния вятър, които затрудняват работата на дроновете и от двете страни“, обясни полковник Завтонов. „Но ние винаги сме нащрек.“

С наближаването на зимата украинските власти предупреждават, че фронтът може да стане още по-смъртоносен.