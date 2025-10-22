Бивш агент от ФСБ: Ние отровихме Навални, но Путин лично го нареди

Бивш служител на ФСБ призна, че именно руската федерална служба стои зад отравянето на опозиционера Алексей Навални с новичок. Александър Федотов направи няколко шокиращи разкрития, като това, че Путин сам дава заповедите за елиминирането на политическите си опонент и как е успял да организира анексирането на Крим.

Федотов наруши мълчанието си и разказа пред The ​​Insider как Службата за защита на конституционния ред и борба с тероризма (СЗКСБТ), известна още като Втора служба на ФСБ, работи отвътре.

Според бившия служител, тайната структура през годините се е превърнала в „модерна версия на Гестапо“, използвана от Кремъл за елиминиране на политически опоненти и контрол над руското общество чрез терор.

Федотов, който работи за ФСБ от 2003 г. и се прехвърля във Втората служба шест години по-късно, разкри шокиращи подробности за отравянето на Алексей Навални, наблюдението на опонентите на Путин и ролята на службата в анексирането на Крим.

„Вършехме предимно рутинна работа: наблюдавахме митинги и проверявахме адреси, където може да се крият членове на въоръжени групировки“, разщазва бившият офицер.

Скоро обаче той осъзнал, че мисиите му не са свързани с „благото на родината“, а с поддържането на властта на Владимир Путин.

В неговия офис е работил и Игор Гиркин (Стрелков) - човекът, който координира анексирането на Крим и е осъден за участие в свалянето на полет MH17. В признанията си Федотов твърди и, че началникът на Втора служба, генерал Алексей Седов, е общувал директно с Путин и се е радвал на бърз и подозрителен възход.

Отравянето на опонентите на властта е лично одобрявано от Путин

Според бившия офицер ФСБ предпочита фини методи, като отравяне, за да елиминира критиците на режима.

„Когато човек има дупка в главата си, е ясно, че е бил прострелян. Но отровата оставя място за съмнение. Някои смятат, че жертвата е била убита, други, че е починала по естествен път. Това дава възможност за маневриране“, казва Федотов.

Той обяснява, че решенията, свързани с отравянията, са „100% координирани с Путин“, защото подобни действия привличат международното внимание.

„Нищо подобно не се случва без негово одобрение. Той или дава заповедта, или я одобрява“, допълва Федотов.

Бившият агент казва още, че сред постоянно наблюдаваните са били Алексей Навални, Владимир Кара-Мурза и Дмитрий Биков. Навални почина през февруари 2024 г., след като беше отровен в затвор в Северен Сибир, докато Кара-Мурза оцеля след няколко опита за отравяне и беше освободен при размяна на затворници.

Как е било организирано анексирането на Крим

Федотов също така разкрива, че Втора служба на ФСБ е играла ключова роля в анексирането на Крим през 2014 г. Операцията е била координирана от генерал Александър Татко, който първоначално е трябвало да подкрепи бившия украински президент Виктор Янукович. След падането на режима му мисията е била пренасочена към анексирането на полуострова.

За да се запази тайната, отсъствието на Татко от офиса е било прикрито:

„Колата му идваше в централата всеки ден, сякаш на обичайното си място, а асистентът и секретарката му заемаха неговото място. В действителност той ръководеше операциите в Украйна“, разказва Федотов.

Бившият офицер обясняма, че референдумът в Крим е бил чисто формален.

„На хората е било казано, че полуостровът ще стане част от Русия, независимо от резултата от гласуването. Тези, които не са се явили, са били включени в специален списък“, допълва той. По думите му ако бъдат публикувани официални документи от Втората служба относно организацията на референдума, „това ще бъде пълно фиаско за Путин“.

Освен това, служителят на ФСБ разкрива, че сепаратистките републики Донецк и Луганск са създадени специално, за да разсеят украинската армия и да защитят новоанексирания Крим.

„РПД и РПЛ са основани от същите хора, които са участвали в потушаването на протестите на Майдана“, казва Федотов, който избяга от Русия през август 2021 г.