Дунав се превръща в смъртоносно място за руските дронове

Румъния започна да преоборудва речните си сили, за да се справят по-добре с заплахите от дронове, добавяйки камуфлаж, преносими противовъздушни отбранителни системи и специализирани противовъздушни оръжия към плавателните съдове, които някога са се фокусирали главно върху патрулиране и крайбрежна сигурност. Това твърдят анализатори и източници от отбраната, според Максим Паламарчук, ръководител на Центъра за изследвания на външната политика в Националния институт за стратегически изследвания.

Промените бяха видими по време на маневрата „Защитник на Дунав 25“, проведена от 6 до 11 октомври, където два речни монитора Проект 1316 бяха фотографирани с нови камуфлажни мрежи, докато действаха близо до брега.

„Това е първият път, когато подобно маскиране се използва в тези учения“, каза Паламарчук, отбелязвайки, че тактиката не е била виждана в предишни години.

Речният флот на Румъния в момента е организиран в две дивизии: 67-ма дивизия Речни монитори и 88-ма дивизия Речни бронирани лодки. 67-ма включва три монитора Проект 1316 - Михаил Когълничану (45), Йон Братиану (46) и Ласкар Кътаригиу (47) - плюс няколко речни артилерийски лодки (Рахова, Опанеж, Смирдан, Посада и Ровине). 88-ма дивизия разполага с девет речни патрулни лодки и една артилерийска лодка.

Наблюдатели казват, че новото маскиране е предназначено предимно за скриване на монитори от разузнавателни дронове, когато те действат близо до брега.

Бордовото въоръжение на мониторите вече включва двойни 30-милиметрови куполни оръдия – военноморски варианти на Tun Md. 80 – с две такива установки на кораб и ефективен обхват на поражение до приблизително 3,5 км за въздушни цели.

Всеки монитор носи и две четирицевни 14,5-милиметрови установки (военноморски вариант ZPU-4), способни да поразяват цели на височина до около 1,5 км.

Екипажите могат също да се качват на борда на преносими ракетни системи земя-въздух; изстрелвания на ПЗРК са регистрирани по време на ученията „Защитникът на Дунав 25“.

Изборът на оборудване варира, според украинската медия за отбрана „Милитарный“, от по-стари системи от съветската епоха като „Игла“ и „Стрела“ до по-модерни варианти като южнокорейската KP-SAM и френската „Мистрал“.

Тази комбинация, заедно с близката оръжейна защита и мерките за камуфлаж, дава на флотилията многопластови опции за противодействие както на ударни, така и на разузнавателни дронове.

Мониторите носят и по-тежко въоръжение – ракетни установки БМ-21 Град и 100-милиметрови оръдия – но тези системи не са предназначени за противовъздушна отбрана.

Вместо това фокусът за противодействие на въздушните заплахи се измести към бързострелните кули, установките ЗПУ-4, ПЗРК и мерките за намаляване на забележимостта, които лишават вражеските сензори лесното проследяване или насочване.

Румъния за първи път засили патрулите по Дунав през септември 2023 г. и оттогава продължава да усъвършенства тактиките по реката. Последните действия илюстрират как държавите-членки на НАТО адаптират крайбрежните и речните плавателни съдове към новите реалности на войната с дронове: защитават жизненоважни водни пътища, инфраструктура и крайбрежни подходи от евтини въздушни заплахи, като комбинират старомоден камуфлаж с модерни оръжия и сензори за борба с безпилотни летателни апарати.

По-рано висшият командир на румънската армия заяви, че Румъния е готова да помогне на Молдова, ако републиката се изправи пред агресия от Русия.