Смъртни заплахи към Саркози в затвора

Срещу бившия президент Никола Саркози бяха отправени смъртни заплахи в затвора, потвърди френската прокуратура

Бившият френски президент Никола Саркози стана обект на смъртни заплахи, отправени към него от друг лишен от свобода в затвора "Санте" в Париж, потвърди столичната прокуратура. Там някогашният стопанин на Елисейския дворец започна в началото на седмицата да излежава присъдата си, постановена по дело за незаконно финансиране на предизборна кампания. Държавното обвинение съобщи, че по случая със заплахите е образувано разследване, предаде Ройтерс.

"На 22 октомври 2025 г. началникът на затвора "Санте" уведоми парижката прокуратура, че в социалните мрежи се разпространява видеозапис, очевидно направен от лишен от свобода, на който същият отправя заплахи към Никола Саркози при пристигането му в затвора", посочи прокуратурата в отговор на запитване на Ройтерс за коментар.

В хода на разследването са разпитани трима затворници, а при претърсване на затвора са иззети два мобилни телефона, допълват оттам.

Саркози, който управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на полковник Муамар Кадафи в Либия. Към бившия държавен глава са зачислени двама полицейски служители, които да го охраняват, докато изтърпява наказанието, мярка, която предизвика недоволството на синдикатите на затворническите надзиратели. /БТА