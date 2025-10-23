Недоразумение в Германия доведе до престрелка между полиция и ... военни на учение

Германски войник е бил прострелян от полицай по време на мащабно учение на Германските въоръжени сили (Бундесвер) в южнобаварианския град Ердинг, съобщиха германски официални лица в сряда, цитирани от "Дойче Веле".

Говорител на Оперативното командване на Бундесвера заяви пред германските медии, че недоразумение е довело до престрелка между войски, участващи в учението, и полиция, извикана от местни жители.

Войникът е бил освободен от болницата, където е бил прегледан след леки наранявания, според говорителя и местната полиция.

В учението, наречено „Маршал Пауър“, участват приблизително 500 военни полицаи, както и стотици екипи за първа помощ от полицията, пожарната и спасителните служби. Ученията се провеждат на обществени места в десетки баварски градове северно от Мюнхен, включително Ердинг, за да се репетира нападение срещу държава членка на НАТО.

Баварската полиция заяви, че е реагирала на съобщения за въоръжен мъж и е изпратила няколко единици в югоизточния град Ердинг, включително хеликоптер, в сряда вечерта.

Според германския всекидневник „Билд“ военната полиция е стреляла с учебни боеприпаси по пристигащите полицаи, вярвайки, че това е част от военно учение. Твърди се, че полицията е отвърнала с бойни боеприпаси, улучвайки един от войниците.

„Поради погрешно тълкуване на мястото на инцидента са били произведени изстрели“, се казва в изявление на баварската полиция. „По-късно се разбра, че лицето, носещо оръжие, е член на германските въоръжени сили, който е бил на място като част от учение“, се добавя в изявлението, като се посочва, че държавната съдебна полиция, заедно с местни полицаи, провежда разследване на инцидента.