Как помага хомеопатията за лечението на тревожност и безсъние?

Стресът е една от водещите причини за влошено психично и физическо здраве на хората по целия свят. И неслучайно се определя като „тихата епидемия“ на съвремието ни.

Над 63% от българите признават, че не са устойчиви на стреса и не се справят добре с него. По данни на СЗО над 300 милиона души по света страдат от депресия, а около 40% от хората съобщават за проблеми със съня вследствие на стрес.

Списъкът със заболявания обаче, провокирани или влошени от продължителен стрес са много повече. Сред тях са заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, гастрит, язва, кожни проблеми, чести инфекции, алергии, психични, ракови и автоимунни заболявания.

"За всички здравни предизвикателства, причинени вследствие на стрес е необходим интегративен подход и оптимални терапевтични решения, които не лекуват симптома, а причината за заболяването. Хомеопатията е ефикасен и безвреден метод на повлияване на стреса, което се потвърждава от редица медицински доказателства. Тя дава много добри резултати при нервност, тревожност и безсъние. Хомеопатията е ефективна дори и при депресия, но подчертавам, че там лечението е индивидуално и се извършва задължително под лекарски контрол", коментира д-р Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести, дългогодишен преподавател по хомеопатия и автор на редица книги в областта.

Хомеопатия при безсъние

С термина „първично безсъние“ се описва затруднено заспиване и поддържане на съня. То води до намалено възстановяване сутрин, което намалява трудоспособността на хората, нарушава социалното и биологично функциониране. Медицинско проучване за лечението на хроничното първично безсъние показва, че хомеопатичната терапия дава значително по-добър ефект спрямо групата с плацебо.

Позитивни са изводите и от друго двойносляпо плацебо-контролирано, рандомизирано проучване, което оценява ефекта на хомеопатичната терапия при психофизиологично безсъние. При пациентите, лекувани с хомеопатични медикаменти се наблюдава увеличено време на съня, намален брой нощни събуждания и намалена дневна умора.

Хомеопатия при тревожни разстройства

Тревожността е един от най-често срещаните симптоми в следствие на стрес. Медицински проучвания за хомеопатичния медикамент Gelsemium върху животни (при които плацебо ефекта е невъзможен) показват, че хомеопатията ефикасно помага за подобряване на състоянието и намаляване на допълнителните неразположения от тревожността като замаяност, сънливост и влошена координация. Едновременно с това е доказано, че лекарството увеличава количеството на съня в не-REM фаза (сънят, който възстановява силите ни и след който се чувстваме отпочинали и заредени с енергия) и намалява възприемчивостта към хронична болка.

„В моята дългогодишна практика имам много пациенти, които идват при мен с различни оплаквания, като засилен косопад, чести инфекции, тревожност, храносмилателни и сърдечно съдови оплаквания, кожни проблеми и алергии и т.н. След внимателен разговор с тях става ясно, че в основата на голяма част от тези неразположения е системният стрес в ежедневието им. Богатството на хомеопатията е, че разполага с голям арсенал от медикаменти, които се прилагат индивидуално при конкретни състояния. Съществува и комбиниран препарат, който съдържа някои най-често прилаганите хомеопатични лекарства при тревожна напрегнатост, емоционален дисбаланс, раздразнителност, нарушения на съня. За него също е проведено проучване с категорични изводи за подобрение както на дневната тревожност, така и на качеството на съня“, допълва д-р Иванов.