BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Задържаният за убийството в мола е в Националната кардиологична болница

В стабилно състояние е, но не се знае кога ще го изпишат

22.10.2025 | 14:08 ч. Обновена: 22.10.2025 | 14:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС

15-годишното момче, което беше задържано за убийството на свой връстник в мол в София, е в Националната кардиологична болница (Трета градска болница), съобщи bTV.

Направени са му всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние, уточниха от лечебното заведение. Не се знае докога ще остане там.

Без решение остана вчера гледането на мярката за неотклонение на обвинения за убийството в столичен мол. Причината – на младежа му стана лошо и се наложи да бъде откаран за изследвания в болница.

Първоначално момчето бе транспортирано с линейка до "Пирогов". От пресцентъра на най-голямата спешна болница в страната обаче съобщиха днес, че след извършени прегледи лекарите са преценили, че няма нужда 15-годишното момче да остане в болницата, след което е бил отведен.  

Препоръчана обаче е била консултация с детски кардиолог, защото бащата на Георги казал, че синът му има проблеми със сърцето, съобщи Нова телевизия.

Вчера по искане на Софийската градска прокуратура, магистратите обсъждаха налагането на най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Заседанието се провеждаше при закрити врата, обвиняемият е непълнолетен. То продължи повече от 4 часа, защото на два пъти беше прекъснато. Първо – заради проблеми, свързани с говора на 15-годишното момче. Накрая на обвиняемия му прилоша и се наложи да дойдат медици на Спешна помощ.

Днес се очаква СГС за кога ще насрочи следващото съдебно заседание. 

Престъплението беше извършено в неделя вечерта в мола на бул. „Александър Стамболийски“ в София – след спречкване между две 15-годишни момчета едното беше намушкано с нож. Раненото момче беше закарано бързо в болница „Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите почина.

Тагове:

15-годишният убил връстник мол Трета градска
