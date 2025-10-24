Тръмп каза, че Америка купува повече бомбардировачи B-2, но греши

Неотдавнашните импровизирани коментари на Тръмп доведоха до спекулации, че американските военновъздушни сили може да възобновят производствените линии за бомбардировача B-2 Spirit, но това би било практически невъзможно.

По време на неотдавнашното си посещение в Близкия изток, президентът Доналд Тръмп говори пред израелския Кнесет и похвали бомбардировача Northrop B-2 Spirit, самолетът, който беше използван с голям ефект за удар по ядрената програма на Иран през юни. Тръмп говори високо за Spirit, обявявайки, че американските военновъздушни сили ще получат допълнителни 28 от бомбардировачите с летящи крила, което ще удвои размера на сегашния им флот, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Самолетът е произвеждан от 1988 до 2000 г., но през това време са построени само 20 производствени B-2 и един летателен прототип. Два са загубени при инциденти, така че днешният флот се състои само от 19 B-2 Spirits, включително прототипа.

В речта си пред израелските законодатели на 13 октомври Тръмп отбеляза, че САЩ „са летели със седем от тези красиви бомбардировачи B-2“ по време на операция „Midnight Hammer“.

„Изведнъж изглеждаха толкова красиви. Знаех, че са красиви самолети, но нямах представа какво могат да правят. Всъщност току-що поръчахме още 28 от тях. Малко актуализирана версия. Поръчахме цяла купчина от тях“, добави Тръмп.

Американският президент е известен с това, че „рифва“, казва неща импровизирано с малко фактическа основа. Това е отличителен белег на стила му през цялата му кариера и не трябва да се разбира като гаранция, че ВВС действително ще закупят допълнителни B-2.

Това обаче не беше първият път, когато президентът прави подобни коментари за бомбардировача. През август, малко след ударите, Тръмп също похвали „Спирит“ и предположи, че са поръчани допълнителни B-2 „в голям брой“.

Дали ВВС наистина купуват още бомбардировачи B-2?

През лятото имаше спекулации, че Тръмп има предвид Northrop Grumman B-21 Raider, бомбардировачът-невидимка от следващо поколение, който е в ранните етапи на производство. B-21 извърши първия си полет в края на 2023 г. и поне два прототипа са доставени за продължаващи летателни изпитания.

Raider вече е на път да влезе в експлоатация евентуално до края на 2026 г. или някъде в началото на 2027 г. Настоящите планове предвиждат ВВС да получат поне 100 B-21 Raider, въпреки че някои служители на ВВС предполагат, че броят може да е по-висок. Някои анализатори в областта на отбраната твърдят, че може да са необходими от 200 до 225 от бомбардировачите, за да се отговори на бъдещите нужди.

Предвид тези факти, изглежда, че Тръмп се е изказал невярно за B-2, когато всъщност е имал предвид B-21 Raider.

По време на първия си мандат в Белия дом, Тръмп скандално (и многократно) критикува много от новите технологии на ядрените суперносачи клас „Джералд Р. Форд“ на ВМС на САЩ, по-специално електромагнитната система за изстрелване на самолети (EMALS). Президентът твърди, че системите са сложни и ненадеждни, предполагайки, че доказаните във времето парни катапулти трябва да останат – дори когато EMALS може да предложи значителни предимства, ако бъде реализирана.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп също така поставя под въпрос развитието на стелт бойните кораби на ВМС, които той нарече „грозни“. Наскоро магнатът в областта на недвижимите имоти, превърнал се в политик, заяви, че подкрепя идеята за връщане на бойните кораби на ВМС на САЩ в експлоатация, въз основа на възприятието за естетическата и символичната им сила. Той също така твърди, че бойните кораби са по-добри по природа, тъй като „куршумите са много по-евтини от ракетите“.

Военните анализатори бързо оспориха твърденията на Тръмп по тези различни въпроси. Анализаторите признават, че EMALS е имала проблеми, но също така отбелязват, че това ще позволи увеличен брой бойни полети, което би могло да бъде значително в бъдещи бойни операции. Най-новият китайски самолетоносач, тип 003 Fujian, използва електромагнитни катапулти, което допълнително подчертава потенциала на технологията.

Анализаторите смятат, че Тръмп е твърде фокусиран върху външния вид, а не върху възможностите по отношение на стелт. Що се отнася до бойните кораби, повечето експерти заявяват, че старите военни кораби биха били твърде уязвими за съвременни ракети с голям обсег, атаки на подводници и самолети-невидимки. Освен това, 16-инчовите снаряди може да са по-евтини от ракетите, но ракетите предлагат значително по-голям обхват и точност.

Америка вече няма капацитет да строи нови B-2

Има съобщения, включително от The Jerusalem Post, които подкрепят известно ново производство на B-2 Spirit. В тях се твърди: „Тъй като B-21 Raider все още преминава през финални тестове и не е напълно оперативен, модернизираните B-2 могат да служат като стратегически мост, засилвайки капацитета за удари на далечни разстояния на ВВС на САЩ.“

Но ключовата дума тук е „модернизиран“. Много по-лесно е да се добавят допълнителни мощности към съществуващите корпуси на B-2, отколкото да се строят нови.

Възобновяването на производството на бомбардировачи не би било лесно. Производството на B-2 Spirit приключи преди 25 години, а машините, използвани за изграждането му, отдавна са изчезнали. Дори и да може по някакъв начин да бъде възстановен на разумна цена, няма обучен член на персонала, който може да започне работа по такъв сложен самолет – и със сигурност не, докато усилията на Пентагона са ангажирани с поддръжката на B-21 Raider.

Northrop Grumman сега изгражда производствения B-21 на същите производствени линии, използвани за прототипите. Този процес има за цел да рационализира производството и да гарантира, че няма да са необходими 12 години за изграждане само на 20 бомбардировача. Призивът към аерокосмическата фирма да възобнови производството на B-2 само би усложнил нещата, на огромна цена.

„Всяка подобна програма би се изправила пред предизвикателството да възобнови производството на тип самолет, чието производство е преустановено през 2000 г., което означава, че разходите биха могли да бъдат значително по-високи, отколкото за постепенни подобрения“, обясни Simple Flying.

Вместо изцяло нова партида B-2, Northrop вероятно ще обнови съществуващия флот от самолети Spirits, за да ги държи в небето до края на 30-те години на 21 век и след това. Импровизираните коментари на Тръмп няма да направят много, за да променят тази реалност.