Спипаха 179 кг кокаин в тайник на камион с БГ регистрация във Франция

Има задържани и с присъди трима българи в чужди страни

23.10.2025 | 13:14 ч. Обновена: 23.10.2025 | 13:14 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

ГДБОП и френските власти са разбили престъпна група за трафик на наркотични вещества на територията на ЕС. В нея има замесени българи. Главен комисар Раев каза, че има задържани и с присъди трима българи в чужди страни. 

Откритите в други европейски страни наркотици, принадлежащи на тази престъпна група, са 370 кг марихуана, 16 кг амфетамин и въпросните 179 кг кокаин, каза още Раев. Престъпената група е разработвана от антимафиотите от 2022 г.

Боян Раев ГДБОП кокаин Франция
