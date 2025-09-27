Американската армия се бори да внедри оръжия с изкуствен интелект

Програмата Replicator на Пентагона, чиято цел е да въведе хиляди дронове до август 2025 г., не е постигнала целите си и се сблъсква с предизвикателства при изпълнението.

Амбициозният план на Пентагона да пусне в експлоатация хиляди модерни дронове в подготовка за евентуален конфликт с Китай не е постигнал целта си, а военните се борят да разберат как да използват някои от системите на място, според хора, запознати с въпроса, пише WSJ.

Усилията, започнати преди две години като начин за бързо закупуване на евтини автономни оръжия, за да се противодейства на нарастващите военни способности на Китай, сега се прехвърлят към нова организация поради опасения, че не напредват достатъчно бързо, казват източниците.

Този ход отразява разочарованието от неуспехите на програмата, известна като Replicator, която е знакова инициатива на Пентагона на администрацията на Байдън и имаше за цел да достави хиляди въздушни, сухопътни и морски AI системи до август 2025 г. Тогавашният заместник-министър на отбраната Катлийн Хикс обяви програмата през 2023 г. с обещанието за технология, която ще бъде „малка, интелигентна и евтина“.

Докато Хикс поиска 1 милиард долара за две години за Replicator, някои законодатели призоваха за още милиарди долари разходи, като аргументираха, че общата сума трябва да бъде много по-висока, за да се гарантира успехът.

Някои системи Replicator са били ненадеждни или толкова скъпи или бавни за производство, че не са могли да бъдат закупени в необходимото количество, според хора, запознати с въпроса. Пентагонът също се е борил да намери софтуер, който успешно да контролира голям брой дронове, произведени от различни компании, работещи в координация, за да намерят и потенциално да ударят цел – ключ към реализирането на визията на Replicator.

Ръководството на Пентагона прехвърли работата по Replicator на ново подразделение към Командването за специални операции, известно като Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), с надеждата да ускори програмата и да се фокусира върху най-подходящите оръжия.

Участниците в Replicator посочват различни причини за забавянията, но твърдят, че усилията са били до голяма степен успешни. Някои посочват военните служби, които са настоявали да се закупят системи, които не са били готови за употреба, докато други казват, че неуспехите са били просто нормална част от всеки амбициозен опит за ускоряване на технологичното развитие.

Целта на Replicator е да се подготви за потенциален конфликт с Китай в Тихия океан. През последните години Пекин бързо разшири арсенала си от кораби, самолети и високотехнологични оръжия, а американските власти смятат, че Пекин може да е готов да завземе Тайван – ключов търговски партньор на САЩ – още през 2027 г.

Конфликтът за острова би довел до технологични и логистични предизвикателства, изискващи морски кораби и въздушни дронове да прекосяват дълги разстояния и да работят автономно, дори ако радиовръзката и GPS комуникациите са блокирани. Дроновете биха позволили на САЩ да разширят бойното поле, да объркат врага, да преодолеят отбраната и да атакуват цели без значителни загуби на човешки живот или скъпо оборудване, казват представители на Министерството на отбраната.

DAWG има по-малко от две години, за да достави дроновете, от които Пентагонът казва, че се нуждае, според хора, запознати с въпроса. Стигнатият краен срок отразява спешността, с която служителите смятат, че САЩ трябва да бъдат подготвени за война в Тихия океан.

Replicator сега се контролира от заместник-командира на Командването за специални операции, генерал-лейтенант Франк Донован, каза служител на Министерството на отбраната. През август, когато пое програмата, Донован присъства на част от събитие в Калифорния, което трябваше да покаже някои от най-новите технологии, придобити от Replicator, но също така подчерта, че системите не са готови за пускане в експлоатация, според хора, които са участвали в учението.

Миналият месец директорът на Defense Innovation Unit, Дъг Бек, бивш ветеран от войната и Apple мениджър, назначен по време на администрацията на Байдън, подаде оставка.

Макар Отделът за иновации в отбраната да помогна за внедряването на търговски технологии във военната сфера, той трябваше да се бори с много от същите бюрократични проблеми, които отдавна съществуват в Министерството на отбраната, според хора, запознати с организацията. Униформени офицери, които не разполагаха с технически познания, имаха влияние върху това кои дронове да бъдат закупени в големи количества, казаха хората, а някои платформи изискваха обширна работа, за да могат да функционират автономно.

От десетките автономни системи, придобити за Replicator, три са били незавършени или са съществували само като концепция в момента на избора им, според хора, запознати с въпроса. Сред недостатъците на Replicator, според официални лица, е, че Отделът за иновации в отбраната е получил указания да закупи дронове с по-стара технология и не е тествал строго платформите и софтуера преди да ги закупи, според други хора, запознати с въпроса.

Една такава грешка е била закупуването на стотици безпилотни лодки на BlackSea, известни като GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft), според хора, запознати с въпроса. Лодките не са проектирани за сложни мисии на дълги разстояния в Тихия океан, а офицерите от Военноморските сили са настоявали за тях, без да имат ясно разбиране за техническите им ограничения, казаха източниците. Военните многократно са променяли софтуерните стекове и са добавяли усложнения, което е довело до нарастващи разходи и ненужни затруднения, казаха те.

Една от най-големите придобивки на Replicator беше дронът Switchblade 600, който се беше провалил в Украйна. Анализ от разузнавателен център на армията показа, че Switchblade би бил уязвим в условия на заглушаване на комуникациите – характерна черта на съвременните конфликти, според хора, запознати с въпроса.

AeroVironment, която произвежда Switchblade, заяви, че е направила значителни подобрения на дрона въз основа на дългогодишната си работа в Украйна, така че сега той може да се представя много по-добре срещу електронна война. Но армията отказа да купи по-новите модели за Replicator, защото това би причинило забавяния, казаха хората.

Switchblade струва около 100 000 долара – с един порядък повече от малките дронове, които използват украинците и руснаците. AeroVironment заяви, че възможностите на самолета им далеч надхвърлят тези на типичните евтини дронове, използвани в Украйна, и могат да унищожат огромни системи за противовъздушна отбрана или изстрелване на ракети, което оправдава цената.

Интегрирането на технологията също се оказа предизвикателство. По време на учението Project Kahuna, проведено миналата година в Тихия океан, дроните от различни производители, свързани чрез софтуера на Anduril, понякога се затрудняваха да координират и изпълняват задачи, когато бяха извън обсега на оператора, споделиха хора, запознати с учението.

Но участниците в проекта казват, че Replicator, който винаги е бил предназначен за прехвърляне на военните, все пак е постигнал значителни успехи за две кратки години: помогнал е за закупуването, тестването и усъвършенстването на нови системи за дронове, насърчил е напредъка в автономната технология и е съкратил с години традиционния процес на закупуване на оръжия. Този подход сега се използва и за други проекти на Пентагона, казват те.