Бъдещето на войната? Изтребители с изкуствен интелект, обучени за броени часове

Някъде в небето над западния руски град Псков четири бойни самолета кръжат предпазливо в въздушен бой. Двата самолета от червения отбор, управлявани от професионални пилоти на бойни самолети на кормилата на два симулатора, се въртят и завиват под остри ъгли в опит да избягат от сините си преследвачи.

Един от тях успява да се отклони от ракета "въздух-въздух" и да отвърне на удара. Въпреки това те се борят в загубена битка – в рамките на пет минути единият екран се изпълва с пламъци, когато самолетът е ударен, а след това и другият. Победител е алгоритъм за изкуствен интелект (AI), който според разработчиците му е усвоил цялата кариера на въздушен бой в рамките на няколко часа , пише The Times.

Сега Helsing, германско-британски стартъп, който се очертава като чудо на европейския сектор за отбранителни технологии, свързва системата с това, което се надява да стане първият в западния свят AI-управляем и безпилотен изтребител.

Томас Ендерс, бивш шеф на аерокосмическия конгломерат Airbus, който сега е член на борда на Helsing, казва: "Видяхме резултатите: ако захраните това нещо с данни за един уикенд, можете да създадете пилот с еквивалент на опит от цял живот или повече. Това е истинска революция."

Безпилотният самолет CA-1 Europa, чийто концептуален модел беше представен в четвъртък в Бавария, е проектиран да бъде достатъчно евтин, за да атакува вражески цели в рояци от над сто самолета, без да се рискува живота на пилотите.

Идеята е да се комбинират масата и разходната стойност на днешните дронове със скоростта и маневреността на „лоялни крилати съратници“ – полуавтономни самолети, които ще придружават следващото поколение реактивни изтребители, като F-47 на Boeing и британско-италианско-японския Tempest.

Това е водещата европейска позиция в технологичната надпревара. Анализатори заявиха, че военният парад в Китай подсказва, че Пекин вече работи по подобни възможности, докато първите американски „бойни кооперативни самолети“ от типа „лоялен крило“ може да преминат първите си тестови полети още следващия месец.

Неотложността на въпроса е подчертана и от повтарящите се руски набези в полското, румънското, естонското и датското въздушно пространство през последните три седмици, в момент, в който европейците стават все по-предпазливи по отношение на зависимостта си от американското военно оборудване.

Дизайнът на CA-1 Europa, който беше представен в аерокосмическата фабрика Grob близо до Tussenhausen, беше разработен от инженери за около 14 седмици. Той е с дължина 11 м (36 фута), с размах на крилете 10 м и тежи около четири тона. Няма пилотска кабина. Той ще може да пренася различни системи за разузнаване, електронна война и ударни мисии.

Хелсинг е сдържан по отношение на другите технически подробности. Максималната му скорост е описана като „висока дозвукова“, което означава някъде до 760 мили в час, или малко по-малко от половината от скоростта на F-35.

Торстен Райл, съизпълнителен директор на фирмата, заяви, че в крайна сметка той ще се продава за „част“ от типичната цена от 70-100 милиона долара на съвременен изтребител, но отказа да даде повече подробности за цената.

Гундберт Шерф, съосновател на Helsing, заяви, че самолетът е базиран на предпоставката, че НАТО не може да си позволи да бъде въвлечено в изтощителна война като тази между Русия и Украйна. Той заяви, че алиансът ще трябва да реши изхода от всеки конфликт в рамките на две седмици чрез „интелигентна маса“, съчетание от числено превъзходство и технологично надмощие.

"Нашата сила е в асиметрията", добави Шерф. "Повече от същите стари оръжейни системи не са достатъчни... Рояк може да превъзмогне врага чрез чисто числено превъзходство и сложни, координирани маневри."

Първият полет вероятно няма да се състои преди 2027 г. Въпреки това, Helsing вече е доказал концепцията. Системата Project Centaur AI, обучена само чрез „стелт“ симулации на битка срещу себе си на компютър, успя да маневрира шведски изтребител Gripen срещу човешки пилот в същия модел по време на две експериментални мисии над Балтийско море през май и юни.

Фирмата прогнозира, че въздушните сили ще започнат да разгръщат тези безпилотни системи в рамките на следващите пет години.

Съгласно споразумение, подписано с датската компания за отбранителен софтуер Systematic в Лондон преди две седмици, рояците от дронове и самолети на Helsing ще бъдат интегрирани в същите компютърни системи, които командирите използват за контрол на сухопътните, морските и въздушните сили.