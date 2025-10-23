Тръмп ще се срещне с китайския президент Си в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предстоящото си дипломатическо пътуване до Азия. Обиколката на президента ще включва посещение в Малайзия, Южна Корея и Япония, като подчерта важната среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея, предават световните агенции.

Тръмп също така разкри, че е отменил планирана среща на върха с руския президент Владимир Путин, позовавайки се на липсата на напредък в дипломатическите усилия. "Не ми се стори правилно“, каза Тръмп. След краткия коментар по темата, президентът на САЩ се върна на темата за предстоящото пътуване.

"Следващата седмица ще отидем в Малайзия, Южна Корея и Япония. В Южна Корея ще се срещна с китайския президент Си. Ще можем да обсъдим много от въпросите, съмненията и огромните си активи заедно", добави Тръмп.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит потвърди думите на Тръмп.

“В четвъртък сутринта местно време президентът Тръмп ще участва в двустранна среща с президента Си от Народна република Китай“, добави Левит.