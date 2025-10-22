Тръмп се отправя към Азия, но какво ще се случи след това, никой не може да гадае

В края на седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се оправи към Азия, а околосветското пътешествие ще му помогне да разплете големи проблеми, които не може да си позволи да сгреши.

Заложено е не по-малко от бъдещето на световната икономика, което може да зависи от това дали той ще успее да успокои търговското напрежение по време на очакваната среща с китайския лидер Си Дзинпин. Една грешна стъпка може да изпрати ударни вълни през американските индустрии, които вече са разтърсени от агресивните тарифи на Тръмп, съкращенията на правителства и политическото балансиране на силите, съобщава в анализа си АР.

Стратегията на Тръмп за импровизация имаше както успехи, така и пропуски, откакто се завърна на поста си през януари. Хамас върна заложници на Израел, но прекратяването на огъня в Близкия изток остава крехко. От друга страна търговската война с Китай се влоши и отшумя тази година, а руската инвазия в Украйна не се забави въпреки усилията на Тръмп да разреши конфликта.

Има известна мистерия около пътуването на Тръмп, като няма официални съобщения от Белия дом за голяма част от маршрута му. Президентът заяви в понеделник, че планира да посети Малайзия, която е домакин на регионална среща на върха, а след това Япония, където се опитва да привлече чуждестранни инвестиции.

Тръмп ще посети и Южна Корея, където работи по още търговски въпроси и очаква да се срещне със Си. Пекин все още не е потвърдил, че ще се срещнат, а двамата лидери наскоро си размениха заплахи за мита и ограничения за износ.

"Имам много добри отношения с президента Си на Китай“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One в неделя. Той предложи да намали митата, но "те също трябва да ни дадат някои неща“, включително закупуване на американска соя, намаляване на потока от фентанил и премахване на ограниченията върху редкоземните минерали, които са от решаващо значение за високотехнологичното производство.

Първото пътуване на Тръмп до Азия през втория му мандат

Само няколко дни преди напускането на Тръмп има необичайно ниво на неяснота дори за президент, който обича да държи хората в неведение за следващия му ход.

"Цялото пътуване изглеждаше толкова несигурно от самото начало“, каза Бони Глейзър, управляващ директор на German Marshall Fund, вашингтонски мозъчен тръст.

Това е първото пътуване на Тръмп до Азия, откакто се завърна на поста си. Въпреки че е бил домакин на лидери от региона в Белия дом, той не е изградил фундаментални взаимоотношения, каквито има на други континенти.

Ана Кели, говорител на президента, отговори на списък с въпроси относно плановете на Тръмп, като каза, че той "ще участва в срещи и събития в Азия, които ще доведат до много страхотни сделки за нашата страна“. Тя добави: "Очаквайте!“

Подходът на Тръмп към Азия се фокусира върху използването на тарифи за пренареждане на това, което той описва като нелоялни търговски практики, обезпокояващи страни, които зависят от Съединените щати като най-големия пазар за износ в света. Съществува и безпокойство относно срещата на Тръмп със Си Дзинпин и потенциалната вражда между двамата лидери да тласне международната икономика към срив.

Републиканският президент намали екипа си по външна политика от първия си мандат, като избягва типичния набор от съветници в Съвета за национална сигурност в полза на основна група лоялисти.

"Няма много служители в Белия дом, които да вършат подобна работа“, каза Ръш Доши, който е работил по политиката за Китай при президента Джо Байдън и добавя, че това поставя администрацията "в непознати води".

Майкъл Грийн, който е работил в Съвета за национална сигурност на президента Джордж У. Буш и сега ръководи Центъра за изследване на Съединените щати в Сидни, Австралия, каза, че Тръмп няма ясна стратегия за Азия. "Всички чакат да видят как ще се отнесе по отношение на всичко това“, каза той.

Плановете на Тръмп остават непроменени с наближаването на пътуването.

Малайзия е домакин на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, годишна среща на върха, на която Тръмп присъства само веднъж по време на първия си мандат, като дори я пропусна, когато се проведе виртуално по време на пандемията от COVID-19. Тази година обаче срещата на върха предлага възможност да се подчертаят усилията на Тръмп за постигане на мир, които той постави в центъра на своята външнополитическа програма.

Тайланд и Камбоджа се сблъскаха по спорната си граница през лятото, а Тръмп заплаши да отмени търговските сделки с всяка от страните, ако не спрат да се борят. "Те бяха готови да се обединят и да преговарят, за да избегнат по-големи икономически проблеми“, каза Джа Иън Чонг, професор по политически науки в Националния университет на Сингапур.

Малайзия и САЩ работят за осигуряване на разширено прекратяване на огъня. Малайзийският външен министър заяви, че Тръмп "очакваше с нетърпение“ подписването на споразумение на срещата на върха.

Следващата спирка на Тръмп е Япония

Вашингтон и Токио постигнаха търговско споразумение по-рано тази година, което включваше обещание за инвестиции в размер на 550 милиарда долара в американски проекти.

Япония е в момент на политически преход, а Санае Такаичи първата жена министър-председател. Такаичи е протеже на Шиндзо Абе, бивш министър-председател, който беше убит след напускането на поста си. Тръмп беше близък с Абе по време на първия си мандат.

Южна Корея е последната спирка на Тръмп

Кулминацията на пътуването на президента вероятно ще бъде Южна Корея, която е домакин на тазгодишната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тръмп заяви, че ще седне със Си, докато е там.

Напрежението се засили през последните седмици, особено с обявяването на ограничения върху износа на редкоземни минерали от Китай. Тръмп заплаши да отвърне с толкова високи тарифи, че признава, че те биха били неустойчиви.

Доши, бившият съветник на Байдън, заяви, че има три потенциални резултата от срещата на Тръмп със Си - "сделка, липса на сделка или бедствие“. Той каза, че Китай е окуражен, след като Тръмп се оттегли от по-ранното си обявяване на тарифи, когато Пекин ограничи износа на редкоземни метали.

В понеделник Тръмп заяви, че Китай "се е отнасял с голямо уважение“, откакто е на поста си. Той каза: "Мога да ги заплаша с много други неща“, но искам да бъда добър с Китай“.

Друг открит въпрос ще бъдат търговските преговори на Тръмп с Южна Корея, която е изправена пред американски тарифи, които биха могли да подкопаят автомобилната ѝ индустрия. Сеул обаче се противопостави на искането на Тръмп за инвестиционен фонд от 350 милиарда долара, подобен на този в Япония.