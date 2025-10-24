IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стармър ще призове съюзниците да дадат ракети с голям обсег на Украйна

Във форума в Лондон ще участва и Володимир Зеленски

24.10.2025 | 08:23 ч. 8
Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове държавите от подкрепящата Украйна "Коалиция на желаещите" да "увеличат доставките на оръжия с голям обсег" за Киев. Днес коалицията се събира в Лондон. 

Във форума ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. 

В британската столица се очакват също да пристигнат датската министър-председателка Мете Фредериксен, нейният нидерландски колега Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Повечето представители на държави в обединението от 26 страни ще се включат по видеоконферентна връзка.

„Премиерът ще призове лидерите да поставят Украйна във възможно най-силна позиция с наближаването на зимата“, обясниха от кабинета на Стармър.

Освен засилването на санкциите върху руския петрол, той ще призове партньорите си да завършат работата по използването на руските активи за отпускане на средства за финансиране на украинската отбрана и увеличаване на даренията на системи с голям обсег за Украйна.

Европейците вече предоставят на украинците ракети с голям обсег, по-специално френски „Скалп“ и британски „Сторм шадоу“, но в малки количества.  Засега не са удовлетворени исканията на Киев за германски ракети „Таурус“ и американците „Томахок“.

Днес Стармър се очаква да обяви и „ускоряване“ на британска програма за производство на ракети, чрез която на Украйна ще бъдат дадени над 5000 ракети. /БТА  

