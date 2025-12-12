Мъглива събота в равнини и котловини, в останалата част ще бъде слънчево

През нощта в равнинната част от страната ще е облачно и мъгливо, а над планинските райони – предимно ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще е почти тихо.

В събота на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и следобед видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши.

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обед. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта ще е предимно ясно и тихо, сравнително студено с минимални температури между минус 2° и 3°, в отделни котловини до минус 4°. В Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но още преди обед, с появата на до умерен запад-северозападен вятър, видимостта бързо ще се подобри.

В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°.

В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта ще бъде с температури около нулата, а и дневните ще са малко по-ниски – между 5° и 10°. Ще има и слънчеви часове, но в равнинната част от страната отново ще се създадат условия за мъгли и инверсионна облачност.