Зеленски посети фронтовия град Купянск

По-рано украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища

12.12.2025 | 16:52 ч. 12
Снимка: Скрийн You Tub

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети град Купянск в Харковска област, за който се водят боеве, съобщи той на страницата си във Facebook, цитиран от "Украинформ". 

Президентът на Украйна заяви, че днес е изключително важно да се постигат резултати на фронта, за да може Украйна да постигне резултати и в дипломацията.

По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук". 

Той подчерта, че днес е изключително важно да се постигат резултати на фронта, за да може Украйна да ги постига и в дипломацията.

"Точно така работи това: всички наши силни позиции вътре в страната са силни позиции в разговора за прекратяване на войната", каза Зеленски.
В обръщението си той също поздрави бойците с Деня на сухопътните войски, който се отбелязва на 12 декември.

По-рано украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск, а всички северозападни покрайнини на града са прочистени и, че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.

"Отбранителните сили освободиха Радковка и Кондрашовка, а също така поставиха Голубовка под огневи контрол. След това бяха освободени Мирни и северозападните покрайнини на самия Купянск", се казва в изявлението.

Според мониторинговия проект DeepState, операцията продължава, тъй като в централната част на града все още съществуват руски военни.
През последните седмици Русия твърди, че е превзела няколко важни позиции на фронтовата линия, включително логистичния център Покровск в Донецка област и градовете Купянск и Волчанск в Харковска област.

Зеленски Купянск фронтови град
Войната в Украйна
