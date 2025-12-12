Зеленски посети фронтовия град Купянск

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети град Купянск в Харковска област, за който се водят боеве, съобщи той на страницата си във Facebook, цитиран от "Украинформ".

Президентът на Украйна заяви, че днес е изключително важно да се постигат резултати на фронта, за да може Украйна да постигне резултати и в дипломацията.

По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук".

Той подчерта, че днес е изключително важно да се постигат резултати на фронта, за да може Украйна да ги постига и в дипломацията.

"Точно така работи това: всички наши силни позиции вътре в страната са силни позиции в разговора за прекратяване на войната", каза Зеленски.

В обръщението си той също поздрави бойците с Деня на сухопътните войски, който се отбелязва на 12 декември.

По-рано украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск, а всички северозападни покрайнини на града са прочистени и, че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.

"Отбранителните сили освободиха Радковка и Кондрашовка, а също така поставиха Голубовка под огневи контрол. След това бяха освободени Мирни и северозападните покрайнини на самия Купянск", се казва в изявлението.

Според мониторинговия проект DeepState, операцията продължава, тъй като в централната част на града все още съществуват руски военни.

През последните седмици Русия твърди, че е превзела няколко важни позиции на фронтовата линия, включително логистичния център Покровск в Донецка област и градовете Купянск и Волчанск в Харковска област.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1289 гласа