В Алабама екзекутираха с азот мъж, осъден за съучастие в изгарянето на жив човек

Мъж от Алабама, осъден за съучастие в изгарянето на жив човек през 1993 г. заради дълг от 200 долара за наркотици, беше екзекутиран чрез вдишване на азот, предадоха световните агенции.

54-годишният Антъни Бойд беше обявен за мъртъв в 18,33 ч. в четвъртък американско време в затвора "Уилям С. Холман", съобщиха властите. Бойд беше осъден на смърт за участието си в убийството на Грегори Хъгъли в окръг Таладега. Прокурорите заявиха, че Хъгъли е бил запален жив, след като не е платил 200 долара дълг за кокаин.

Бойд използва правото на последни думи, за да обяви невинността си и да критикува наказателната система.

Изпълнението на смъртното наказание изглежда е продължило по-дълго от предишните екзекуции с азотен газ, отбелязва Асошиейтед прес.

Това беше 40-тата екзекуция в САЩ от началото на годината. До края на годината са планирани още шест.

По-голямата част от екзекуциите се извършват чрез смъртоносна инжекция, като до момента през 2025 г. са извършени по този начин 33. Пет екзекуции са били чрез вдишване на азот - метод, използван за първи път в света именно в щата Алабама през 2024 г. и сравняван от експерти на ООН с форма на „изтезание“. Две екзекуции са изпълнени чрез разстрел в Южна Каролина, за първи път в САЩ от 2010 г. насам.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата. Три други щаата – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – спазват мораториум върху екзекуциите по решение на губернатора. (БТА)