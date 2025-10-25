IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 5,5 разлюля североизточен Китай

За момента няма данни за жертви или разрушения

25.10.2025 | 18:00 ч.
Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в североизточната китайска провинция Цзилин, която граничи със Северна Корея, съобщи държавната информационна агенция Синхуа, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи (CENC).

Трусът е разлюлял град Хунчун в 7:45 ч. местно време (11:45 ч. по Гринуич). Земетресението е станало на дълбочина 560 километра (348 мили), уточни Центърът.

За момента няма данни за жертви или разрушения, пише БТА.

