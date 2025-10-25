ЕС работи за прекратяване на зависимостта от китайски редкоземни елементи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в събота, че блокът работи за прекратяване на зависимостта си от редкоземни елементи от Китай, след като Пекин обяви допълнителни ограничения върху износа на минерали, жизненоважни за много ключови сектори. Европейският съюз твърди, че новите мерки за контрол върху износа на технологии за редкоземни елементи от Китай, който е водещ производител на такива елементи в света, са принудили някои от компаниите на блока да спрат производството и са причинили икономически щети.

„Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии“, каза Урсула фон дер Лайен.

От април Пекин изисква лицензи за определен износ, което води до доминообразуващ ефект в световните производствени сектори.

Този месец Китай обяви нови мерки за контрол върху износа на технологии за редкоземни елементи, използвани за производството на магнити, от решаващо значение за автомобилната, електронната и отбранителната промишленост. Фон дер Лайен заяви, че важен компонент от плана на ЕС ще бъде рециклирането. „Някои компании могат да рециклират до 95 процента от критичните суровини и батерии“, отбеляза тя. Блокът ще се съсредоточи и върху „производството и последващата обработка на критични суровини“ и изграждането на „партньорства за критични суровини със страни като Украйна и Австралия, Канада, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландия“, уточни тя, цитирана от БГНЕС.