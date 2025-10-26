IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Летището във Вилнюс отново бе затворено заради балони, дошли от Беларус

Арестувани са четирима души, заподозрени в контрабанда по въздух

26.10.2025 | 15:45 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.

От съображения за сигурност полетите бяха спрени за няколко часа снощи, съобщи летищният оператор във Вилнюс. Въздушното пространство над летище Вилнюс беше отворено отново в 3:30 ч. (и българско време).

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари. Литовските гранични служители съобщиха, че са арестували четирима души, заподозрени в контрабанда по въздух.

Летищният оператор обясни, че няколко полета са били отклонени, забавени или отменени. Общо 25 полета и приблизително 3500 пътници бяха засегнати от шестчасовото затваряне на летището. 

Свързани статии

Заради случая последните два работещи гранични пункта между Литва и Беларус също бяха временно затворени през нощта. Съветът за национална сигурност на Литва ще заседава утре по решение на министър-председателката Инга Ругиниене, която намекна, че може да затвори граничните пунктове и по-дългосрочно.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

балони Беларус Литва летище Вилнюс
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem