Летището във Вилнюс отново бе затворено заради балони, дошли от Беларус

Полетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.

От съображения за сигурност полетите бяха спрени за няколко часа снощи, съобщи летищният оператор във Вилнюс. Въздушното пространство над летище Вилнюс беше отворено отново в 3:30 ч. (и българско време).

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари. Литовските гранични служители съобщиха, че са арестували четирима души, заподозрени в контрабанда по въздух.

Летищният оператор обясни, че няколко полета са били отклонени, забавени или отменени. Общо 25 полета и приблизително 3500 пътници бяха засегнати от шестчасовото затваряне на летището.

Свързани статии Летището във Вилнюс бе затворено заради балони на контрабандисти

Заради случая последните два работещи гранични пункта между Литва и Беларус също бяха временно затворени през нощта. Съветът за национална сигурност на Литва ще заседава утре по решение на министър-председателката Инга Ругиниене, която намекна, че може да затвори граничните пунктове и по-дългосрочно.

(БТА)