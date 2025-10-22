Летището във Вилнюс бе затворено заради балони на контрабандисти

Литва затвори граничните си пунктове с Беларус заради балони на контрабандисти, които навлязоха във въздушното пространство на страната, съобщава Националният център за управление на кризи, цитиран от Ройтерс.

По-рано властите спряха въздушния трафик на летището във Вилнюс заради метеорологичните балони, използвани за контрабанда на цигари. Част от полетите бяха отклонени към литовския град Каунас, а други - към Варшава и Рига. Според информация на сайта на летището предстои то да бъде отворено в 4.40 часа местно и българско време.

Инцидентът е вторият подобен този месец. Аерогарата в литовската столица вече бе затворена в началото на октомври, отново заради балони с контрабандни цигари.