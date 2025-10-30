История на ядрените опити: Русия, Китай и САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че е разпоредил на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия „на равна основа“ с Русия и Китай, което предизвика несигурност относно десетилетния мораториум на САЩ върху подобни тестове.

В публикацията на Тръмп в социалните мрежи се казваше, че процесът „ще започне незабавно“, въпреки че включваше много малко подробности за това какво ще включват тестовете – включително дали ще включват ядрени оръжия – или какви тестове от Русия и Китай са довели до издаването на неговата директива, пише WP.

Коментарите му идват след демонстрациите на ядрени оръжия тази седмица от Москва, която в отделни съобщения заяви, че е изпробвала две ядрени оръжия, способни да носят ядрено оръжие, въпреки че руският президент Владимир Путин се въздържа от изпробване на ядрена експлозия или извършване на ядрена детонация.

Първата администрация на Тръмп обсъждаше провеждането на ядрен тест през 2020 г., твърдейки, че Русия и Китай са нарушили стандарта за „нулева мощност“ с изключително ниски или подземни тестове. Пекин и Москва отрекоха твърденията.

Според данни на Асоциацията за контрол на въоръженията от 1945 г. насам по света са извършени над 2000 ядрени опитни експлозии , но повечето държави – с изключение на Северна Корея – са прекратили опитите си през 90-те години на миналия век.

Съединените щати, Русия и Китай са подписали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) от 1996 г., който забранява „всякакви ядрени опити или други ядрени експлозии“. Договорът обаче никога не е влязъл в сила, тъй като няколко ключови държави, включително САЩ, не са го ратифицирали. През 2023 г. Русия отмени ратификацията си на договора, позовавайки се на невъзможността на Вашингтон да го направи.

Ето какво трябва да знаете за историята на ядрените тестове в Русия, Китай и САЩ:

Русия

Последният път, когато Русия официално тества ядрено оръжие, е през 1990 г., когато е имал предвид Съветският съюз. Има обаче твърдения за значителни нарушения, като един висш американски служител заяви по време на първата администрация на Тръмп, че Русия „вероятно“ е провеждала тайни тестове на ядрени оръжия с ниска мощност.

„Съединените щати смятат, че Русия вероятно не спазва мораториума върху ядрените опити по начин, съвместим със стандарта за нулева мощност“, заяви генерал-лейтенант Робърт П. Ашли-младши през 2019 г., докато беше директор на Агенцията за военно разузнаване.

В сряда, преди публикацията на Тръмп в социалните мрежи, Путин заяви, че руските сили са изпробвали успешно ядрено торпедо, наречено „Посейдон“. Путин заяви, че торпедото е несравнимо с нищо друго по отношение на „скорост и оперативна дълбочина“ и че „няма начин да бъде прихванато“.

Ходът за публично представяне на торпедото, което използва ядрена енергия, за да се движи през водата с високи скорости и почти неограничен обхват, дойде, след като Путин похвали успешния тест на крилата ракета с ядрена мощност и ядрени способности в неделя - което предизвика упрек от Тръмп , който заяви, че Русия трябва да се съсредоточи върху работата по прекратяване на войната си в Украйна.

Китай

Въпреки че последният известен тест на ядрено оръжие на Китай е бил през 1996 г., страната е предприела стъпки за значително увеличаване на запасите си от ядрени оръжия през последните години, като независими анализатори предполагат , че това е била една от „най-големите и най-бързи кампании за модернизация“ от деветте държави, за които е известно, че притежават ядрени оръжия .

Министерството на отбраната изчисли миналата година, че Китай ще надхвърли 1000 бойни глави до 2030 г., докато Стокхолмският международен институт за изследване на мира изчислява, че разполага с около 600. Тези числа все още са значително зад САЩ и Русия, които според оценките на института имат съответно около 3700 и 4300.

Въпреки това, Китай многократно е подчертавал подкрепата си за мораториума върху ядрените опити в договора за ДВЗЯО. Говорителят на Министерството на външните работи Гуо Дзякун заяви тази седмица, че Китай „вярно е спазил мораториума си върху ядрените опити“ и че ще работи с всички страни за спазването на договора.

САЩ

САЩ са провели над 1000 ядрени взривни теста между 1945 и 1992 г., повечето от които са били проведени под земята.

През 1945 г., по време на Втората световна война, САЩ провеждат първия тест на атомна бомба в Аламогордо, Ню Мексико. Това е единствената страна, използвала атомни бомби като военен акт, след като ги хвърлят върху японските градове Хирошима и Нагасаки през същата година, причинявайки масови смъртни случаи и опустошения.

Последният пълномащабен тест на ядрени оръжия на САЩ се проведе в Невада през 1992 г. По-късно същата година президентът Джордж Х. У. Буш обяви едностранен мораториум върху тестването на ядрени оръжия. Президентът Бил Клинтън подписа ДВЗЯО, който забранява „всякаква експлозия при тестване на ядрено оръжие или всяка друга ядрена експлозия“, през 1996 г.

Един експерт заяви пред WP в сряда, че на САЩ ще им трябват поне 36 месеца подготовка, преди да възобновят каквито и да било контролирани ядрени опити под земята на бившия си тестов полигон в Невада.