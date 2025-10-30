IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Външният министър: Русия подкопава сигурността и мира в цяла Европа

Георг Георгиев: Черно море е гранична с войната зона

30.10.2025 | 19:08 ч. 5
Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

"Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньорите и съюзниците в НАТО", каза Георгиев преди началото на парламентарната комисия по външна политика, която се провежда в Народното събрание.

Външният министър определи действията на Руската федерация, като "изключително провокативни", чиято цел е "подкопаване на ситуацията по сигурността и мира в Европа“. По думите на Георгиев такива действия няма как да срещнат друга реакция освен решимост за противодействие. 

“В тази връзка са инициативите като сигурно небе, като стената от дронове, от която България също заяви част и участие“, каза още Георгиев.

“Черно море е гранична с войната зона. Черно море трябва да се ползва с абсолютното внимание от страна на нашите съюзници и партньори, затова искаме по-голямо присъствие от тяхна страна в Черно море. Руската федерация не демонстрира по нито един начин своята готовност за постигане на мир“, заяви министър Георгиев.

МВнР Георг Георгиев Русия въздушно пространство нарушаване
