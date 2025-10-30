Неочаквано убежище: Крикетът забавлява украински деца по време на атаките

Владислава Новикова, една от групата украински тийнейджъри, които предприеха необикновеното пътуване от Киев до Rugby School за крикет турне, не се колебае, когато я питат дали предпочита да удря или да хвърля.

„Да удрям“, казва тя. „Харесва ми усещането. Шумно е и ако си ядосан или тъжен, просто удряш и емоциите ти изчезват. Всъщност ме кара да се отпусна, защото имаме много стрес и се нуждаем от нещо, за да се почувстваме по-добре.“

На пръв поглед Новикова е обикновена 18-годишна: тя е жизнерадостна, има сини кичури в косата и е студентка по ветеринарна медицина в университета. Но от сутринта на 24 февруари 2022 г. животът й е определен от ужасите на войната.

„Израснах за един ден“, казва тя. Новикова отдавна е загубила бройката на приятелите и роднините си – включително чичо си – които са загинали по време на войната. „Чувствам се тъжна, чувствам се ядосана, защото ако нямаше Русия, хората биха могли да живеят, биха могли да останат близо до мен. Вече не се страхуваш. Просто чуваш какво се е случило и си уморен от всичко това. Имам толкова много хора, които са загубили някой специален за тях във войната, които са загубили дома си, които са загубили всичко.“

Къщата на Новикова е сред милионите, повредени от руската варварщина. След атака с дрон таванът на една от спалните в къщата й се срути, пише The Telegraph.

„Майка ми беше у дома. Тя беше ужасена, беше толкова шумно. Веднага разбра, че е ударило. Изтича навън, видя дима, отиде на съседната улица и видя какво се е случило със съседната къща. Тази къща беше напълно разрушена. Бях в друга част на града, ходех на лекции, бях в метрото. По-късно, когато всичко се успокои, започнахме да намираме отломки в градината ни. Едно от парчетата беше малък, тежък метален блок. Нарича се „ударно елемент“ – част от ракетата, предназначена да причини още по-голямо разрушение и смърт.“

Преди три месеца Новикова открива нов спорт. Крикетът – който се играе с тенис топки, пластмасови бухалки и колове – е намерил неочаквано място в училище „Евроланд“ и в Националния университет в Киев.

„В Украйна дори не сме чували за този спорт. Когато в университета ми предложиха да го пробвам, бях развълнувана, защото никога не бях чувала за него и исках да го пробвам. Беше чудесно. Харесва ми усещането, когато играя. В крикета никой не знае как се играе. Той е свеж, нов и можеш да правиш каквото си искаш. Можеш да правиш грешки.“

За Новикова най-голямата радост от престоя в Руби е проста: да спи цяла нощ, без да бъде прекъсвана от постоянните сирени за въздушни атаки и руски дронове. „В Украйна можеш да спиш само един-два часа. А когато свърши, трябва да се облечеш и да отидеш на работа.“

В началото в Руби децата, които бяха на гости, бъркаха звука от затварящите се врати с руски дронове. В училището Новикова също научи, че самолетите не означават бомби и терор.

Новикова е едно от седемте украински деца, които прекарват края на октомври в едноседмично крикет турне в Обединеното кралство. Групата предприе трудно пътуване, за да стигне до Англия, като взе 19-часов влак до Будапеща, преди да отлети за Бирмингам. В събота те ще започнат обратното пътуване и ще се върнат в зоната на войната.

Докато крикет игрищата в Англия сега са покрити с есенни листа, училището Rugby School покани групата да използва закритите си съоръжения за една седмица и да отседне на място на силно субсидирана цена. По-голямата част от разходите за пътуването бяха покрити от родителите на децата.

Първоначално около 20 деца планираха да отидат на пътуването, но бързо влошаващата се ситуация в Киев направи много родители и деца нервни от раздялата. През юли Русия изстреля 6129 дрона Shahed, което е 14 пъти повече от същия месец миналата година.

Както в Евроленд, така и в Националния университет, тренировките по крикет са в две форми. На теория крикетът се играе на открито през лятото и на закрито през зимата. На практика дори летният крикет често се играе в противовъздушни убежища, защото сирените предупреждават за предстоящи руски атаки, принуждавайки всички да влязат вътре.

С увеличаването на дроновите атаки на Москва много от тренировките на открито бяха прекъсвани в рамките на пет минути; децата и треньорите се втурваха да вземат бухалките и топките на закрито, когато сирените зазвучаваха отново.

„Голяма част от крикета ни се играе в бомбени убежища“, оплаква се един треньор.

С допълнително финансиране треньорите по крикет в Украйна биха искали да закупят мрежи, за да улеснят играта в бомбените убежища.

Седмица преди децата да пристигнат в Англия, осем смесени отбора участваха в едноседмично състезание в Киев, което се проведе на открито в университета. В два дни играта трябваше да бъде отменена поради червени аларми; мобилното приложение „Air Alert!“, с което всички украинци са се запознали по мрачен начин, показа, че руските ракетни атаки продължават.

Затова трябва да превеждам, за да създам история за децата, в която да обясня какво са уикети, защото нямаме конкретна дума за тях. Те трябва да запомнят уикетите. Понякога дори ги рисуваме.“

В неделя Кира Мелникенко отпразнува 16-ия си рожден ден в училището в Руби. През цялото си юношество Мелникенко е живяла в зона на война.

„Не си спомням никакъв нормален живот на тийнейджър“, казва тя.

Трудността на тази странна игра е източник на облекчение.