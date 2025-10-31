Глобалните централни банки се насочват към предпазливост при понижаване на лихвите

Федералният резерв на САЩ се приведе в съответствие с другите основни лихвени институции, след като в сряда понижи лихвите с четвърт процентен пункт, но отхвърли пазарните прогнози, че ще продължи в същия дух, тъй като затварянето на правителството във Вашингтон замъглява прогнозите му, пише Ройтерс.

Банката на Япония и Европейската централна банка оставиха лихвите без промяна в четвъртък.

Промяна в лихвените проценти на 10 големи централни банки от развитите страни от март 2024 г.

Ето къде се намират 10 големи централни банки след последния кръг от срещи:

1/ Швейцария

Швейцарската национална банка намали основния си лихвен процент до 0% през юни и се очаква да го запази стабилен, като пазарите ценообразуват дълго пауза.

В първия си протокол, публикуван миналата седмица, в който подробно се описват дискусиите за определяне на лихвените проценти, ШНБ опроверга спекулациите на пазара, че ще се върне към отрицателни лихвени проценти, за да спре силния франк да тласка забавената икономика към дефлация.

2/ Канада

Банката на Канада, която се бори с икономическото забавяне, изострено от американските мита и инфлационното въздействие на търговската война, намали лихвите до най-ниското ниво от повече от три години – 2,25% в сряда.

Тя също така даде ясни сигнали, че облекчаването на политиката приключва тук, а търговците виждат повече от 60% вероятност Банката на Канада да запази лихвите без промяна до декември 2026 г.

3/ Швеция

Шведската централна банка Riksbank ще се срещне следващата седмица, след като през септември намали лихвите до 1,75% и заяви, че очаква повишената инфлация да се окаже временна.

Пазарните цени отразяват по-малко от 20% вероятност за по-нататъшно облекчаване на паричната политика преди 2026 г., тъй като вътрешната инфлация остава устойчива, което накара трейдърите да се насочат към шведската крона. Валутата се е повишила с 15% спрямо долара от началото на годината.

4/ Нова Зеландия

Нова Зеландия намали лихвите с 50 базисни пункта (bps) до 2,5% този месец в опит да подкрепи слабата икономика.

Пазарите виждат добра възможност за по-нататъшно намаление в края на ноември, въпреки че инфлацията, която се намира в горната част на целевия диапазон на RBNZ от 1-3%, може да се окаже усложнение.

5/ Еврозона

В четвъртък ЕЦБ оправда очакванията на трейдърите и за трети пореден път запази основния депозитен лихвен процент на 2%.

Трейдърите смятат, че цикълът на облекчаване на ЕЦБ е почти приключил, като оценяват вероятността за по-нататъшно облекчаване до юли 2026 г. на по-малко от 50%.

6/ САЩ

В сряда Федералният резерв приложи широко обявеното понижение с 25 базисни пункта, но отхвърли очакванията на пазара за по-голямо понижение, като предупреди, че липсата на данни, причинена от спирането на работата на американското правителство, затруднява прогнозите.

„Когато караш в мъгла, намаляваш скоростта“, заяви председателят Джером Пауъл на пресконференцията след обявяването.

Намаляването на лихвите предизвика несъгласие от страна на двама политици, като Стивън Миран отново призова за по-голямо намаление, а президентът на Федералния резерв на Канзас Сити Джефри Шмид се обяви против намаление, предвид инфлацията над целта.