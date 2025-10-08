Раздутите бюджети ограничават възможностите за намаляване на лихвите в Полша и Румъния

Полша и Румъния ще запазят лихвените си проценти непроменени в сряда поради опасения, че разхлабената фискална политика може да подхрани инфлацията.

Осемнадесет от 30 икономисти, анкетирани от Bloomberg, очакват Националната банка на Полша да запази основния си лихвен процент на 4,75%, докато останалите прогнозират намаление с четвърт пункт. Румънската централна банка се очаква да запази основния си лихвен процент на 6,5% от всичките 12 респонденти, пише Bloomberg.

Страните са дом на двата най-големи фискални дефицита в Европейския съюз, които са допълнили ценовия натиск върху техните икономики. Докато полските политици са загрижени, че бъдещите разходи ще разпалят инфлацията след серия от намаления на лихвите, Румъния се справя с скок на цените след неотдавнашно увеличение на данъците.

"Високият дефицит, който Румъния изпитва, само изостря необходимостта от строги парични условия", каза Хуан Ортс , икономист от Societe Generale SA, базиран в Лондон. "Очаква се дезинфлационният ефект от процеса на фискална консолидация да се усети едва в средносрочен план."

В Полша последните данни подобриха перспективите за инфлацията, но въпреки това няколко централни банкери "изразиха силно предпочитание към по-постепенен подход към решенията по паричната политика и подчертаха разхлабената фискална политика като основен риск", каза той. Фискалната траектория на страната вероятно ще бъде основният фокус за полските „ястреби на лихвените проценти", според Ортс.

Фискалната щедрост се отразява на валутите на страните, като злотата и леята губят блясъка си през втората половина на 2025 г. и отслабват спрямо еврото и долара след силното начало на годината.

Това също така ерозира относителната привлекателност на дълга на страните. Държавните облигации в местна валута от Колумбия и Южна Африка са донесли над 10% доходност в долари от края на юни, а тези на Унгария - близо 5%, докато инвеститорите, държащи Румъния и Полша, са имали доходност под 2%, според индекси на развиващите се пазари , съставени от Bloomberg.

Различни очаквания

Полските политици, включително председателят на централната банка Адам Глапински, посочиха разхлабената фискална политика тази и следващата година като ключов риск за инфлацията, която се понижи през последните месеци и е под 3%. Неговата заместничка Марта Кайтли подчерта посланието в интервю този месец, заявявайки, че бюджетен дефицит от близо 7% от икономическия БВП ограничава възможностите за намаляване на лихвените проценти.

Все пак, намаляването на лихвите не може да бъде напълно изключено в сряда, предвид усилията на правителството да удължи замразяването на цените на енергията, по-бавния растеж на заплатите и историята на нестабилните пазари от страна на политиците.

Различните очаквания относно лихвените проценти говорят "много за качеството на комуникацията на централната банка с пазара", казаха икономисти от ING Bank Slaski SA, водени от Рафал Бенецки . Те предвиждат лихвените проценти да останат стабилни в сряда и да се облекчат с 25 базисни пункта до края на 2025 г.

Румъния имаше едно от най-високите нива на инфлация в ЕС дори преди да приеме мерки за намаляване на бюджетния си дефицит, прогнозиран на 8,4% от икономическия БВП тази година. Последвалите увеличения на данъците повишиха индекса на потребителските цени до 9,9% на годишна база през август.

Премиерът Илие Болоян все още планира нови кръгове от съкращения на разходите, за да умилостиви Европейската комисия и рейтинговите компании и да намали фискалния дефицит до около 6% от икономическия БВП през следващата година.

"Очаква се фискалната корекция да доведе до корекция на търговския дефицит, впоследствие до облекчаване на леята, отслабване на натиска и оставяне на повече място на централната банка да намали лихвените проценти", каза Влад Йоница, икономист в румънското звено на Erste Group Bank AG. Той прогнозира, че първото намаление на лихвите в страната ще дойде през февруари.