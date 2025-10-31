Шойгу: Мнозина не повярваха на Путин през 2018 г. за „Буревестник“

Тези, които не вярваха на твърденията на руския президент Владимир Путин от 2018 г. за ракетните системи „Буревестник“ и „Посейдон“, сега ще трябва да го направят. Това заяви пред журналисти секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, обобщавайки първата сесия на международния фестивал „Народите на Русия и ОНД“, предава ТАСС.

„Ако казваме, че това ново оръжие – имам предвид както „Буревестник“, така и „Посейдон“ – дойде като изненада, тогава мога да кажа едно: нямаше изненада. Владимир Владимирович каза това от трибуната по време на обръщението си към Федералното събрание през 2018 г. Друг е въпросът, че може би някои не са повярвали тогава, но сега ще трябва да повярват“, каза Шойгу.

По-рано, по време на среща с представителите на Войските за противовъздушна отбрана, руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитания на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена енергийна установка. Според държавния глава, той е значително по-мощен от перспективната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“.

Преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на държавния глава за завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, която по време на изпитанието на 21 октомври прекара във въздуха около 15 часа и измина разстояние от 14 000 км.