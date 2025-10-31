IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Шойгу: Мнозина не повярваха на Путин през 2018 г. за „Буревестник“

Друг е въпросът, че може би някои не са повярвали тогава

31.10.2025 | 12:45 ч. Обновена: 31.10.2025 | 13:01 ч. 51
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Тези, които не вярваха на твърденията на руския президент Владимир Путин от 2018 г. за ракетните системи „Буревестник“ и „Посейдон“, сега ще трябва да го направят. Това заяви пред журналисти секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, обобщавайки първата сесия на международния фестивал „Народите на Русия и ОНД“, предава ТАСС.

 „Ако казваме, че това ново оръжие – имам предвид както „Буревестник“, така и „Посейдон“ – дойде като изненада, тогава мога да кажа едно: нямаше изненада. Владимир Владимирович каза това от трибуната по време на обръщението си към Федералното събрание през 2018 г. Друг е въпросът, че може би някои не са повярвали тогава, но сега ще трябва да повярват“, каза Шойгу.

По-рано, по време на среща с представителите на Войските за противовъздушна отбрана, руският президент Владимир Путин обяви, че Русия е провела успешно изпитания на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена енергийна установка. Според държавния глава, той е значително по-мощен от перспективната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“.

Свързани статии

Преди това началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на държавния глава за завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, която по време на изпитанието на 21 октомври прекара във въздуха около 15 часа и измина разстояние от 14 000 км.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Украйна война Шойгу ядрени тестове Путин Посейдон Сармат
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem