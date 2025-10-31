Кевин Костнър се бори да отхвърлят иска срещу него за сексуално посегателство

Кевин Костнър предприема нов опит да накара съда да отхвърли иска за сексуален тормоз, подаден срещу него от дубльорка, която твърди, че била принудена да участва в „непланирана и неописана в сценария“ сцена на изнасилване по време на снимките на уестърн сериала „Хоризонт“ („Horizon“).
Съдията вече е отхвърлил две от общо десетте обвинения, повдигнати от Девин Лабела, но Костнър е подал жалба, с която настоява останалите осем също да бъдат прекратени, сочат нови съдебни документи, цитирани от TMZ.
Адвокатът на актьора, Марти Сингър, заяви по-рано този месец, че възнамерява да обжалва решението на съда – и, както изглежда, в четвъртък следобед е изпълнил обещанието си.
Както вече е известно, Лабела заведе дело през май, като твърди, че по време на снимките на „Хоризонт“ била принудена да участва в сцена на изнасилване, която не била част от сценария и не била предварително обсъждана или насрочвана.
Костнър категорично отрича обвиненията и настоява, че на снимачната площадка никога не е имало сцена на изнасилване, която е била изпълнена чрез принуда, определяйки иска на Лабела като „учебникарски пример за изнудване“.
Според TMZ актьорът вече е подал искане за прекратяване на делото още през август, но след отказа от страна на съда, сега предприема втори опит да го спре напълно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.