Карни се извини на Тръмп заради рекламата с Роналд Рейгън

В отговор Тръмп увеличи митата върху стоките от Канада

01.11.2025 | 10:09 ч.
Канадският премиер Марк Карни се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на Тръмп, съобщава Ройтерс.

Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.

В отговор Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада и Вашингтон също така прекрати търговските преговори с Канада. / БТА

