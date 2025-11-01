Карни се извини на Тръмп заради рекламата с Роналд Рейгън

Канадският премиер Марк Карни се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на Тръмп, съобщава Ройтерс.
Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.
В отговор Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада и Вашингтон също така прекрати търговските преговори с Канада. / БТАТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.