Реклама с Рейгън разбунтува Тръмп, прекрати търговските преговори с Канада

Доналд Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада, твърдейки, че реклама срещу тарифите, включваща обръщение от Роналд Рейгън, е "фалшива".

Рекламата беше част от кампания на стойност 53,5 милиона долара от премиера на Онтарио Дъг Форд, целяща да информира американците за негативните ефекти, които тарифите могат да имат върху ежедневието им.

Тръмп се разбунтува срещу кампанията в четвъртък вечерта, докато прекратяваше важните търговски преговори.

"Фондация "Роналд Рейгън“ току-що обяви, че Канада е използвала измамно реклама, която е фалшива, в която Роналд Рейгън говори негативно за тарифите“, написа президентът в Truth Social.

"Те направиха това само за да се намесят в решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища. Митата са много важни за националната сигурност и икономиката на САЩ. Въз основа на тяхното скандално поведение, всички търговски преговори с Канада се прекратяват", гласи съобщението на американския празидент.

60-секундната реклама е взета от радио обръщение от 1987 г., в което Рейгън обяснява защо налага мита върху японската електроника.

"Нека вземем думите на Роналд Рейгън и нека ги разпространим сред американския народ“, каза Форд при стартирането на кампанията. "Ще повторим това послание до всеки републикански окръг в цялата страна".

Рекламата показва американски семейства, фермери и бизнесмени от всички сфери на живота, които биха могли да бъдат съсипани от митата.

В рекламата Рейгън обяснява как тарифите могат да изглеждат полезни за американците на пръв поглед - но външният вид може да заблуждава.

"Когато някой каже: "Нека наложим тарифи върху чуждестранния внос“, изглежда сякаш прави патриотично нещо, като защитава американските продукти и работни места“, казва 40-ият президент на САЩ.

"И понякога за кратко това работи, но само за кратко. Но в дългосрочен план подобни търговски бариери вредят на всеки американец, работник и потребител", казва още в рекламата Рейгън.

След това Рейгън обяснява: "Високите тарифи неизбежно водят до ответни мерки от страна на чужди държави и предизвикване на ожесточени търговски войни. Тогава се случва най-лошото. Пазарите се свиват и сриват, предприятията и индустриите затварят и милиони хора губят работата си".

Президентската фондация и институт "Роналд Рейгън“ заявиха, че покойният президент е изваден от контекста.

"Рекламата представя погрешно президентското радиообръщение и правителството на Онтарио не е поискало, нито е получило разрешение да използва и редактира забележките“, написаха фондацията в Х.

Институтът добавя, че "преглежда правните си възможности по този въпрос“, преди да свърже хората с пълното обръщение, дадено от Рейгън.

Форд се надяваше да излъчи рекламата по големи телевизионни мрежи, за да могат американците да видят негативните последици, които тарифите биха имали срещу тях. Той твърди, че рекламата "не е гадна“ и е основана на факти, наричайки Рейгън "най-добрият президент, който [Америка] някога е виждала.

С поведението си Форд създаде бъркотия за премиера Марк Карни, който ръководи лявата Либерална партия на Канада, най-големият конкурент на консерваторите на Форд.

Карни до голяма степен развиваше положителни отношения с Тръмп, след като президентът заплаши да анексира Канада при предшественика си Джъстин Трюдо.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви пред Fox Business миналата седмица, че администрацията на Карни е "много по-центристка, много по-заинтересована от експлоатацията на енергийните си ресурси“ от Трюдо.

"Развиваме отлични отношения с тях, ако това означава, че имаме тарифи и ще имаме тарифи, но мисля, че има начини да си сътрудничим с канадците по неща, които са от взаимен интерес и за двама ни", добави тогава Гриър.

Форд беше един от най-гласовитите противници на търговската война на Тръмп във всяка страна, въпреки че не е главен изпълнителен директор на страната.