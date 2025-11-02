Нетаняху: Израел няма да толерира заплахи от Ливан

Израел смята, че шиитските милиции на "Хизбула" в Ливан се опитват да се превъоръжат. Това каза израелският премиер Бенямин Нетаняху на седмичното заседание на кабинета. Той подчерта, че Израел ще „упражни правото си на самозащита“ и ще предотврати нови заплахи от Ливан.

„Що се отнася до Ливан, "Хизбула" наистина е подложена на постоянни атаки, включително и в наши дни, но също така се опитва да се въоръжи и да се възстанови. Очакваме ливанското правителство да изпълни обещанията си, а именно да разоръжи "Хизбула", но със сигурност ще упражним правото си на самозащита, както е предвидено в прекратяването на огъня. Няма да позволим на Ливан да се превърне в нов фронт срещу нас и ще действаме според нуждите“, каза Нетаняху, според изявления, разпространени от кабинета на премиера.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац поиска от ливанските власти да ускорят разоръжаването на милициите на Хизбула и изтеглянето им от Южен Израел.