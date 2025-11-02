Руското оръжие, което може да обърне Тръмп срещу Путин

Руското изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета и атомна торпила, способна да предизвика „радиоактивни цунами“, трябва да тревожи Запада. Но по-малко известна крилата ракета, която Москва вече използва, кара Украйна да вика за нечестност, пише The Telegraph.

Изстрелването на Novator 9M729 е описано като най-дестабилизиращото събитие за сигурността на НАТО, откакто Владимир Путин нареди на силите си да нахлуят в Украйна преди почти четири години.

Ракетата, която може да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави, е проектирана специално за удари по Европа.

Киев публикува разузнавателна информация, според която руските сили са изстреляли крилатата ракета от земята по украински цели най-малко 23 пъти от август насам.

Доналд Тръмп има история с това оръжие. През 2019 г. американският президент, тогава в първия си мандат, разкъса договора за средносрочните ядрени сили (INF), след като Москва отказа да унищожи запасите си от ракети.

Споразумението забраняваше всички наземни ядрени и конвенционални ракети с обсег между 500 и 5500 км. То беше подписано от Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1987 г., за да сложи край на надпреварата във въоръжаването по време на Студената война на континента.

По това време Москва твърдеше, че 9M729 може да лети само на 480 км, което означаваше, че договорът не се отнасяше за това оръжие.

На практика ракетата има обсег от 2500 км, според уебсайта Missile Threat, създаден от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Има редица причини, поради които украинските власти сигнализират за използването ѝ, една от които е да поискат помощ от Тръмп срещу бруталните атаки на Русия срещу украинските градове и критичната инфраструктура.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, в момента е на мисия да получи разрешение от своя американски колега да купи „Томахоук”, американски крилати ракети с дълъг обсег, с подобни характеристики на 9M729, включително максимален обсег от 2500 км.

Системите са толкова сходни, че през 80-те години американците изтеглиха и забраниха своите „Томахок“ с ядрена способност, изстрелвани от земята, за да се съобразят с договора. Вашингтон вместо това избра модели, изстрелвани от въздуха и морето, които не са обхванати от INF.

Междувременно Русия продължи да произвежда тайно оръжейната си система, която нарушава договора.

Нейното повторно появяване дава на Украйна значителни аргументи, с които да убеди Тръмп да оттегли противопоставянето си срещу продажбата на „Томахок“ на Киев.

Зеленски и неговите служители често са твърдели, че доставките на ракети „Томахоук“ имат за цел да изравнят силите, тъй като Русия има възможност да нанася удари по украински градове по свое усмотрение.

Появата на 9M729 може да е сигнал, че Путин се бори да поддържа желания от него натиск върху Киев, докато мирните преговори се провеждат под ръководството на Тръмп.

Москва се бори да поддържа въздушната си война срещу Украйна, като не е в състояние да нанася удари по няколко града всяка нощ поради намаляващите запаси. Въздушната й война често се описва като „от пиршество към глад“, защото ракетите почти мигновено се преместват от фабриката на фронтовата линия, за да бъдат изстреляни.

Путин е позволил на силите си да се възползват от запасите от ракети 9M729, за да поддържат натиска от бомбардировките върху украинските градове и инфраструктурата, която ги топли през зимата.

Посочването на използването на ракетата позволява на Зеленски да подсили аргумента, често изтъкван от Киев и европейските му съюзници, че Путин не се интересува от натиска на Тръмп за дипломатическо решение на войната.

Според анализатори обаче има и по-тревожен аспект в желанието на Путин да разкрие съществуването на тази ракета.

Джон Форман, бивш военен аташе на Великобритания в Москва и Киев, заяви: „За украинците това е академичен въпрос. Те трябва да се справят с всички крилати ракети, независимо от типа и обхвата им.

„По-големият проблем е, че според информациите Русия сега използва ракети с обсег INF, чието разработване и разполагане преди това е отричала. Това е много важно за европейската сигурност и е развитие, с което НАТО все още не се е справило.

В миналото НАТО предпочете да премести повече конвенционални оръжия в позиции за стрелба и засили разузнавателните операции в отговор на руските слухове за 9M729.

Ако ракетата бъде насочена срещу НАТО, много от европейските членове на алианса ще се окажат в обсега на оръжие с ядрена способност.

В момент, в който разузнавателните данни сочат, че Москва може да атакува алианса в рамките на пет години, това е нов подход, който трябва да се има предвид.