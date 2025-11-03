IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
България втора след Люксембург по работещи, които са в риск от бедност

Евростат: Рискът от бедност при мъжете в България - 13,0%, при жените – 10,4%

03.11.2025 | 15:03 ч. 37
Графика: Евростат

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.

През 2024 г. 11,8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. 

Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4 на сто), Испания (11,2 на сто) и Гърция (10,7 на сто).

По данни на Евростат рискът от бедност при мъжете в България е бил 13,0 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9,0 на сто) спрямо жените (7,3 на сто).

За сравнение, най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8 на сто), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3 на сто).

Показателят „риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от медианния за страната.
(БТА)

 

